BİM indirime gitti

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), bazı ürünlerinde yüzde 8 ile 40 arasında indirime gidildiğini açıkladı.

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Türkiye’nin en fazla şubeye sahip zincir marketlerinden BİM, 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40’dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 oranlarda indirime gidildiğini belirtti.

Şirket, gelecek dönemde fiyat ve maliyet ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.

BİM icra kurulu üyesi Galip Aykaç geçen hafta dolar kurundaki düşüş sonrası etiketlerin aşağı gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söylemişti: “Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor.”

Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerle 18,4’teki tarihi zirvesinden 11 lira seviyelerine kadar çekilmiş, piyasalarda başta temel gıda maddeleri olmak üzere güçlü bir indirim beklentisi oluşmuştu.

Ayrıca Carrefoursa dün aralarında süt, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdının da bulunduğu bazı ürünlerde yüzde 30’a varan indirim gerçekleştirdiğini duyururken, Migros da çeşitli ürünlerdeki indirimlerin yanı sıra sebze-meyvede de yüzde 10 indirim uygulamaya başladığını açıklamıştı.