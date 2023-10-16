Pera Film’de Cadılar Bayramı seçkisi: Ritmik Kabuslar

Pera Film, Cadılar Bayramı’na özel ‘Ritmik Kabuslar’ adlı mini bir seçki hazırladı. Seçki, 24-31 Ekim tarihlerinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşacak.

Kökeni Pagan geleneklerine dayanan ve tüm dünyada popüler kültürün parçası haline gelen Cadılar Bayramı’na özel hazırlanan seçkide karanlık estetiği, habis müzikleri ve dans sahneleriyle dikkat çeken hikayelere odaklanılıyor.

Rüyanın sevilmeyen kardeşi kabusun başrolde olduğu mini programda, Jim Sharman imzalı kült klasik ‘The Rocky Horror Picture Show’ ve olağanüstü sahne tasarımlarıyla korku sinemasının kilometre taşlarından ‘Suspiria’ yer alıyor.

Tüyler ürperten hikayeler

The Rocky Horror Picture Show

Başrollerinde Tim Curry, Susan Sarandon ve Barry Bostwick’in yer aldığı ‘The Rocky Horror Picture Show’, korku ve bilimkurgunun müzikle harmanlandığı, o güne dek eşi benzeri görülmemiş kabusvari bir müzikal. Ormanda yolunu kaybeden Brad ve Janet adlı iki gencin, yardım için kapısını çaldığı Dr. Frank-N-Furter’ın şatafatlı şatosunda yaşadığı çılgın deneyime odaklanan film, kuir sinemanın en aşkın örnekleri arasında anılıyor.

Suspiria

Ünlü yönetmen Dario Argento ve partneri Daria Nicolodi’nin birlikte kaleme aldığı ‘Suspiria’, fona dansı ve cadı öykülerini alan koyu kırmızı bir Avrupa kabusu. Amerikalı dans öğrencisi Suzy’nin Almanya’daki ünlü bir dans okuluna yatılı öğrenci olarak geldikten sonra deneyimlediği korkunç olaylar zincirine odaklanan film, Goblin imzalı müzikleri ve Luciana Tovoli’nin olağanüstü görüntü çalışmasıyla korku klasikleri arasında özel bir yere sahip.

Nicolodi’nin yaşamından otobiyografik izler taşıdığı iddiasıyla da anılan film, ikonik tanıtım cümlesinin hakkını sonuna kadar veriyor: “Bu filmin son 12 dakikasından daha korkutucu bir şey varsa, o da filmin ilk 80 dakikası.”

Gösterimle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.