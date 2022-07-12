Pentagon, IŞİD’in Suriye’deki liderinin öldürüldüğünü açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Cinderes yakınlarında düzenledikleri hava saldırısında IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden Maher al-Agal’ı öldürdüklerini duyurdu.

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ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz’da TSK ve Türkiye’ye yakın grupların kontrolündeki Afrin’e bağlı Cinderes kasabası yakınlarında IŞİD’in iki üst düzey elebaşına saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Saldırıda IŞİD’in ilk beş yöneticisinden biri olan Suriye’deki lideri Maher al-Agal öldürüldü. Maher ile yakından ilişkili üst düzey bir IŞİD yöneticisi de saldırı sırasında ağır yaralandı. Başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bu operasyona kapsamlı bir planlama yapıldı. İlk inceleme, sivil kayıplar olmadığını gösteriyor.” denildi.

Agal’ın, IŞİD içinde üst düzey elebaşı olmasının yanı sıra Irak ve Suriye dışında örgütün ağlarının gelişmesine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, sözlerine yer verilen CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, “Bu saldırı, CENTCOM’un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve IŞİD’in kalıcı yenilgisini teyit ediyor. CENTCOM bölgede yeterli ve sürdürülebilir bir varlık muhafaza ediyor ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecek” dedi.