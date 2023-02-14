PEN Türkiye’den ayın kitabı: Bir Gün, Gece

PEN Türkiye ‘ayın kitabı’ olarak, Mine Kırıkkanat’ın Gölcük depreminden dört yıl sonra kaleme aldığı ‘distopik’ romanı ‘Bir Gün, Gece’yi seçti.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde, binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Nefesler tutulmuş enkaz altından çıkacak bir ‘yaşamı’ beklerken, alınmayan önlemler ve ihmalleri de her gün sorgulamaya devam ediyoruz.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, ‘ayın kitabı’nı seçerken tüm Türkiye’nin dokuz gündür tek gündemi olan depremi odağına aldı.

Mine Kırıkkanat’ın 20 yıl önce, Gölcük depreminden dört yıl sonra kaleme aldığı ‘Bir Gün, Gece’ romanı bu ayın kitabı seçildi.

PEN Türkiye’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bundan tam 20 yıl önce, Körfez Depremi’nden dört yıl sonra uyarmıştı usta yazar Mine G. Kırıkkanat. 2003’de yayımladığı ‘Bir Gün, Gece’ romanı ‘distopya’ olarak okundu, okunuyor. Ne yazık ki distopyaların, ütopyalardan önce gerçekleşmek gibi huyları da var. Bugün yaşadığımız iki deprem ve sonuçları, ülkemizin başta insan olmak üzere tüm değerlerini yok ediyor, kapanmaz yaralar açıyor. Eli kulağında depremlere karşı hiçbir şey yapmadığımız düşünülürse, Kırıkkanat’ın Bir Gün, Gece’sindeki distopik ögelerle yüz yüze kalmamıza da pek bir şey kalmadığı anlaşılır!

Henüz vakit varken devleti tüm kurumlarıyla depremin yıkıcı etkilerine karşı önlem almaya çağırıyor, Mine G. Kırıkkanat’ın Bir Gün, Gece‘sini de edebi bilinç örneği olarak okunması dileğiyle ayın kitabı seçiyoruz.”