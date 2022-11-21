Pekin’de Covid vakaları arttı: Yüz yüz eğitime ara verildi

Çin’de başkent Pekin’de artan Covid-19 vakaları nedeniyle salgın koruma ve önleme tedbirleri artırıldı.

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AA’nın haberine göre şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.

Başkentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 154, göstermeyen 808 vaka tespit edildi. Toplam 962 vakanın 266’sı karantina bölgeleri dışında görüldü.

Günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana ikiye katlanırken, son 24 saatte iki kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 91 yaşındaki bir kadın ve 88 yaşında bir erkek olduğu, her ikisinin halihazırda sağlık sorunları bulunduğu kaydedildi.

Aylar sonra ilk ölüm

Şehirde önceki gün 87 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi, ülkede yaklaşık altı ay sonra Covid-19’a bağlı ilk can kaybı olarak kaydedildi.

Merkez ilçeler Çaoyang, Haydien, Dongçıng, Şiçıng, Tongcou, Fıngtay, Şunyi ve Yançing’de vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları, ev ve iş arasındaki yolculuklar dışında yolculuk yapmamaları tavsiye edildi.

Haydien ilçesinde okullarda bir hafta çevrimiçi eğitime geçileceği, Dongçıng, Şiçıng ve Fıngtay’da da yüz yüze eğitime ara verileceği kaydedildi.

En fazla vakanın görüldüğü Pekin’in merkezindeki 3,5 milyon nüfuslu Çaoyang ilçesinde işletmelerden ofislerindeki çalışan sayısını azaltmaları istenirken, iş ve finans merkezi Guomao semtinde bu sayının yüzde 5’le sınırlandırılması istendi.

Yarıdan itibaren şehir dışından Pekin’e geleceklere başkente varıştan itibaren üç gün test yaptırma şartı getirildi.