Peker, AKP’li Metin Külünk’le telefon görüşmesini yayınladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski AKP milletvekili Metin Külünk’le telefon görüşmesini yayınladı.

Görsel: Youtube

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker’in, geçen sene yayınladığı videolar ve attığı tweet’lerle hükümet hakkındaki iddiaları ülke çapında infial yaratmıştı.

Peker, Haziran 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ‘helalleşeceğini’ söylediği dokuzuncu videosunu ABD Başkanı Joe Biden ve Erdoğan görüşmesi gerekçesiyle ertelediğini duyurmuştu.

Daha sonraysa BAE tarafından organize suç örgütü liderine kademeli olarak sosyal medya yasağı getirilmiş, söz konusu video yayınlanmamıştı.

Peker, 18 Ekim 2021’de gazeteci Erk Acarer’e Külünk tarafından aranarak Biden ve Erdoğan görüşmesi öncesi video yayınlamamasının ‘rica edildiğini’ söylemişti.

Peker bugün ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabı üzerinden söz konusu görüşmenin kaydını yayınladı.

Organize suç örgütü lideri, sosyal medyadan atıştığı CNN Türk programcısı Nedim Şener’e seslenirken videodakinin Külünk olduğunu şöyle ima etti: “Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey’in karakutusu Metin Külünk’ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir.”

Görüşmelerde Külünk’ün Peker’e Biden ve Erdoğan görüşmesinin ‘önemini’ anlattığı, Peker’inse Serhat ve Berat Albayrak kardeşlere Külünk üzerinden mesaj göndermesi yer alıyor.

1-) @nedimsener2010 daha önce senin sadece ismini duymuştum bu yüzden radarıma hiç girmedin. Ancak bu gün itibari ile radarıma girmiş bulunmaktasın. Yazdığın tweetleri okudum. Sana söyleyeceğim tek şey sen psikolojik hastasın. Ergenekon sürecinde ki yükü taşıyamamışsın. pic.twitter.com/HhfejH0WIW — Deli Çavuş (@delicavus_nth) June 28, 2022