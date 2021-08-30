Pegasus, iç hatlarda aşısını yaptıran yolculardan PCR testi istemeyecek

Pegasus Hava Yolları, 6 Eylül’den itibaren yurt içi uçuşlarda aşılı olanlardan PCR testi istenmeyeceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), da dün, 6 Eylül itibariyle iç hat uçuşlarında aşı kartı ya da negatif PCR testi isteneceğini duyurmuştu.

Pegasus’un sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye istinaden, yurt içi uçuşlarında aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan yolcuların (bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini yapabilecekleri açıklandı.

Aşı yaptırmayan yolcuların ise 6 Eylül tarihi itibarıyla seyahatlerinden önce 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Hastalığı geçirmemiş, Covid-19 aşısı bulunmayan ve negatif PCR testi sunmayan yolcuların kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.