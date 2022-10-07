Paskalya Adası’ndaki kutsal heykeller yandı

Pasifik Okyanusu’nda Şili’ye bağlı Paskalya Adası’nda çıkan yangında ‘kutsal olduğuna inanılan esrarengiz heykeller’ onarılamaz şekilde zarar gördü.

Fotoğraf: Rapa Nui Municipality

Paskalya Adası’nda ‘Maoi’ olarak bilinen, 500 yıldan daha uzun bir süre önce bir Polinezya kabilesi tarafından oyulduğu düşünülen ortalama 4 metre uzunluğunda bine yakın megalit var.

BBC’nin haberine göre, Rano Raraku yanardağının etrafında bulunan Unesco Dünya Mirası Alanı’ndaki yangının kasıtlı olarak başlatıldığı ve 60 hektarlık bir alanı etkilediği düşünülüyor.

Adanın Belediye Başkanı Pedro Edmunds yerel basına verdiği demeçte, “Yangının verdiği zarar geri döndürülemez” derken, milli parkla ilgilenen Ma’u Henua topluluğunun yöneticisiyse durumu “onarılamaz ve gözlerinizin görebileceğinin ötesinde sonuçları olan bir hadise” olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: Rapa Nui Municipality

Şili’nin 3 bin 500 km batısında yer alan Paskalya Adası’nın ekonomisi turizme dayanıyor. Ada Covid-19 salgını sırasındaki kapanmanın ardından sadece üç ay önce yeniden ziyarete açıldı.

Maoi’lerin anlamı ne?

Rapa Nui halkı tarafından 1400 ve 1650 yılları arasında oyulduğu tahmin edilen Paskalya Adası’ndaki yaklaşık bin dev taş heykelin en büyüğü 74 ton ağırlığında ve 10 metre yüksekliğinde.

Derin gözleri ve uzun kulaklarıyla bilinen bu heykeller, aynı zamanda farklı bir kaya türünden yapılmış etkileyici şapkalara sahip.

Her biri, ‘daha önce yaşamış bir kişinin reenkarnasyonu’ olarak kabul edilen heykeller önemli ataların ruhlarının somutlaştırıldığı manevi figürler olarak tanımlanıyor.

Hoa Hakananai’a Fotoğraf: British Museum

Bir İngiliz donanma kaptanının 1860’larda Kraliçe Victoria’ya hediye ettiği British Museum’da bulunan Hoa Hakananai’a adındaki bir ‘Maoi’ için 2018 yılında Şili hükümeti ve adanın yetkilileri iade talep etmişti.