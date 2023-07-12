Pasaport harçları belirlendi

Yeni pasaport harçlarının ayrıntıları Resmi Gazete‘de yayımlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımladığı ‘Harçlar Kanunu Genel Tebliği’ ile pasaport harçları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 7 Temmuz günü yayımlanan kararla harçlara yüzde 50 zam yapılmıştı.

Bugünkü tebliğe göre, altı aylık pasaportların harcı 1034 lira 55 kuruşa çıkarıldı.

Bir yıllık pasaport harcı 1512 lira 45 kuruş, iki yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, üç yıllık pasaport harcı 3 bin 507 lira 75 kuruşa yükseldi.

3 yıldan fazla süreli pasaport harcıysa 4 bin 943 lira 25 kuruş oldu.