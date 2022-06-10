Partneriyle arabada seksten hastalık kapan kadına sigorta şirketinin 5,2 milyon dolar ödemesine karar verildi

ABD’de bir kadın arabada yaptığı seks sonucu cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığı gerekçesiyle yasal yollara başvurarak araba sigorta şirketinden 5,2 milyon dolar ödeme almaya hak kazandı.

Titanic filmindeki arabada seks sahnesi hafızalara kazınan sinema anlarından. (Fotoğraf: Paramount Pictures)

Missouri eyaletinde yaşanan olayda mahkeme kayıtlarına göre M.O. adlı kadın ile M.B. isimli erkek 2017’de bilikte olmaya başladı. İlişkileri sürerken adamın 2014 model Hyundai Genesis marka arabasında seks yaptılar.

Kadın partnerinin geçmişte HPV (insan papilloma virüsü) teşhisi aldığını ancak bunu kendisinden sakladığını iddia etti.

HPV en yaygın cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri, bazı kanser türlerine neden olma potansiyeline sahip.

Mahkeme kayıtlarına göre ilişkileri başladıktan yaklaşık bir yıl sonra kadına da HPV teşhisi kondu ve virüsü erkek arkadaşında kaptığını söyledi.

M.B’nin arabasının sigorta şirketi Geico tarafından sigortalandığını bilen kadın Şubat 2021 şirketle iletişime geçerek adama dava açacağını bildirdi. Olayın araçta olması nedeniyle de uğradığı maddi manevi zarar için 1 milyon dolar talep etti. Sigorta poliçesi kapsamında zararının karşılanması gerektiğini savundu.

Geico ise masrafları karşılamayı reddeti. Adamın kadını hastalığından haberdar ettiğini iddia ederek hastalığın araba dışında bir yerde yapılan seksle de bulaşmış olabileceğini savundu. Şirket anlaşmayınca M.O. ve M.B. uzlaştırmacıya yönlendirildi. Uzlaştırmacı M.B.’nin ihmali sonucu kadına sigortalı arabada cinsel ilişki sonucu hastalık bulaştırdığını ve zararı karşılığında 5,2 milyon dolarlık ödememin Geico tarafından ödenmesine karar verdi.

Şirket karara itiraz etse de mahkeme zarara karşılık ödeme uzlaştırmacı tarafından belirlendikten ve mahkeme tarafından onaylandıktan sonra itirazın yasal dayanağı olmadığına ve yeniden yargılanma talep edemeyeceğine hükmetti.

Şirket talebin poliçe kapsamında olmadığını savunarak federal mahkemede karara itiraz etti. Buradan çıkan karar ödemenin yapılıp yapılmayacağını belirleyecek.