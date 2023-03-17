Partilerin yoğun mesaisi: Adaylık kuyrukları oluştu

ALTAN SANCAR

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin genel merkezleri en kritik kavşaklardan birini dönmeye hazırlanıyor. Milletvekili adaylarının belirleneceği sürecin ilk adımı olan aday adaylığı başvuruları nedeniyle partilerin genel merkezlerinde büyük kalabalıklar oluştu.

CHP Genel Merkezi önünde aday adaylığı için yoğun trafik. (Diken)

14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde partilerin sahaya çıkmadan önce aşması gereken en kritik konuların başında milletvekili adaylarının belirlenmesi geliyor. YSK’nın seçim takvimini ilan etmesi ile kesin aday listelerinin belirleneceği 10 Nisan tarihine kadar partilerin de adaylarını belirlemesi gerekecek.

Partilerin genel merkezlerinin önünde ve binalarında ise başvurularını teslim etmek isteyen aday adaylarının yarattığı yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle CHP, İYİ Parti ve AKP koridorlarında aday adayları ellerinde dosyalarıyla görüşmeler yapıyor.

CHP’den edinilen bilgilere göre ilk iki günde kendilerine ulaştırılan adaylık başvurularının sayısı bini aşmış durumda. Başvurular arasında bürokrasiden isimler de yer alırken, ayrıca gazeteci, hukukçu ve sanatçıların da yer aldığı öğrenildi. Partinin genel merkezinde ayrıca illerden ve bölgelerden sorumlu olan genel başkan yardımcıları başvuruda bulunanlar ile teker teker mülakatlar yapıyor.

Mülakatlarda Ankara dışından gelenlere öncelik verilerek, bulundukları kentlere bir an evvel dönmelerinin sağlanması hedefleniyor. CHP’ye başvuru yapanlar başvuru sonrası ise parti içinde lobi çalışması yapmak için yetkili isimlerin kapısını çalıyor. Listelerin şekillenmesinin arından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulması bekleniyor.

CHP’de seçimlerin kazanılması halinde bakanlıklarda görevlendirilmesi düşünülen önemli isimlerin milletvekili olması beklenmiyor.

İYİ Parti’nin trafiği de yoğun

CHP’deki trafiğin bir benzeri İYİ Parti Genel Merkezi’nde de yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, 600’den fazla başvuru alan partiye de bürokrasi içinden çok sayıda başvuru geliyor. Partide CHP’dekine benzer şekilde bakanlık görevine gelmesi olası görünen isimler adaylık başvurusunda bulunmayacak.

İYİ Parti’de de aday adaylarının başvurularını alan komisyonlar mülakatlar yaparak listeleri derledikten sonra yetkili organlar ile görüşmeler yapılarak karara bağlanacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu süreçte özellikle toplumun her kesimin temsil edilmesine önem verilmesinin istendiği de öğrenildi.

Millet İttifakı içinde yer alan DEVA Partisi’ne ise 250 civarında başvuru geldiği öğrenilirken; Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nde ise ittifak listelerinin nasıl şekilleneceği beklentisi öne çıkıyor.

AKP’ye de binin üzerinde başvuru yapıldığı bilinirken, yoğunluk nedeniyle temayül yoklamasının ertelendiği açıklandı. Adayların başvurularının ardından temayül yoklaması yapılacak olan partide son kararı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan verecek.

Tüm partilerde aynı zamanda kimi seçim bölgelerinde ortak listeler oluşturulacağı için ayrı bir çalışma yürütülüyor.