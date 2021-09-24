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‘Park düzenlemesi’ davasında mütalaa: Üç kişiye 7,5 yıla kadar hapis istemi

Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin PKK’nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle yargılanan üç sanığın, ayrı ayrı 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fotoğraf: AA (arşiv)

CHP’li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda yapılan yenileme çalışmalarını geçen yıl kasım ayında tamamlamış, parkın bir bölümünde kullanılan görselin ‘PKK’yı çağrıştırdığı’ gerekçesiyle tepki çektiği belirtilmişti. Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ve Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M. görevden uzaklaştırılmış, soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, şantiye şefi, peyzaj mimarı ve kontrol mühendisinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan cezalandırılmaları istenmişti.


AA’nın haberine göre İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar D.D. K., G. G. M. ve Y. P. ile avukatları katıldı.

Duruşma ertelendi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar şantiye şefi Y. P., peyzaj mimarı G. G. M. ve kontrol mühendisi D. D. K.’nın ‘terör örgütü PKK propagandası yapmak’ suçundan ayrı ayrı 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Süre taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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