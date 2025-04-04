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Yaramazlara biraz batar!

Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: AA

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin merkez üssünün Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıklarında olduğunu bildirdi.


Yaklaşık 10 kilometre derinlikteki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin merkez üssü: Görsel: USGS

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı açıklanmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği ‘Pasifik Ateş Çemberi’ üzerinde.

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