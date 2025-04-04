Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin merkez üssünün Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıklarında olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikteki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı açıklanmadı.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği ‘Pasifik Ateş Çemberi’ üzerinde.
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