Papa’dan, Bahreyn’de 30 bin kişilik ayin: Çoğulculuk ve şiddetsizlik mesajı verdi

Papa Francis, Cumartesi günü Bahreyn’de binlerce Katolik ile ayin düzenleyerek, Körfez’in dört bir yanından gelen Katolik cemaatinin üyelerini bazen kötü muamele görseler bile ev sahiplerine nezaket göstermeye çağırdı.

Fotoğraf: Hamad Mohammed (Reuters)

Reuters’ın haberine göre, Bahreyn Ulusal Stadı’nı dolduran yaklaşık 30 bin kişilik kalabalık, 2019’da Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 100 bin katılımın ardından Arap Yarımadası’ndaki en büyük ikinci papalık ayini oldu.

Francis, vaazı Bahreyn’in gayrimüslimlere yönelik nispeten açık politikasını över nitelikteydi.

Papa çoğulculuğa vurgu yaptı

Papa, “Bu toprak, çeşitlilik içinde bir arada yaşamanın canlı bir örneği ve gerçekten de, insanların sürekli göçüyle geleneklerin, göreneklerin ve fikirlerin giderek daha fazla belirginleşen çoğulculuğunu gösteriyor” dedi.

Fotoğraf: Hamad Mohammed (Reuters)

Birçoğu Asya’dan gelen yabancı işçiler, inşaat, konaklama, ulaşım ve petrol ve gaz sektörü gibi sektörlerde çalışan Körfez ekonomilerinin bel kemiğini oluşturuyor.

İşçiler uzun süredir sömürülüyor

Uluslararası Çalışma Örgütü, Körfez’deki göçmen işçilerin uzun süredir işe alım ajansları ve işverenler tarafından sömürü, kötü çalışma koşulları, adalete sınırlı erişim ve örgütlenme özgürlüğünün sınırlı olması veya hiç olmaması gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Şiddetsizlik mesajı verdi

Francis, dinleyicilerini Körfez bölgesinde kendilerine iyi davranmayan insanlara bile nazik olmaya çağırdı ve İncil’deki düşmanları sevmekle ilgili mesajı hatırlattı. ‘Bize kötülük yapıldığında bile her zaman iyilikte sebat etmek, intikam sarmalını kırmak, şiddeti ve gönülleri silahsızlandırmak gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Hamad Mohammed (Reuters)

Francis, ayinin başlamasından hemen önce stadyumun sahasındaki kalabalığın içinden açık bir papaz arabasıyla ilerlerken, sunak platformundaki bir konuşmacı “Tanrı papayı korusun, Tanrı kraliyet ailesini korusun” diye bağırdı.

Ayine 111 farklı millet katıldı

Bahreyn hükümet sözcüsü, Bahreyn’in yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusunun yarısını yabancıların oluşturduğu ada devletinde ayine 111 milletin katıldığını söyledi.

Kral Hamad bin Isa Al Khalifa’nın oğullarından biri ve birkaç hükümet bakanının da katıldığı ayin sırasındaki dualar, Tagalog, Swahili, Malayalam, Tamil ve Konkani gibi yabancı işçiler tarafından konuşulan dillerde okundu.