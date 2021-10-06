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Yaramazlara biraz batar!

Papa devreye girmişti: Zihinsel engelli mahkum idam edildi

ABD’nin Missouri eyaletinde, Papa Francis ve iki Kongre üyesinin, zihinsel engelli olduğunu gerekçe göstererek devreye girip cezasının infaz edilmemesini istediği Ernest Johnson dün idam edildi.

61 yaşındaki Johnson 1994 yılında bir mağazada soygun sırasında üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmıştı. Avukatları, Johnson’ın idam edilemeyeceğini, IQ testleri sonucunda bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olduğunun tespit edildiğini, annesi hamileyken yüksek miktarda alkol tükettiği için fetal alkol sendromuyla dünyaya geldiğini savunmuştu.


2008’de ameliyat olan Johnson’ın beynindeki tümör alındığı için beyin dokusunun beşte birinin eksik olduğu ifade edilmişti. Avukatlar, ayrıca, 2002’deki, zihinsel engellilerin idam edilmesinin anayasaya aykırı olduğuna işaret eden yüksek mahkeme kararına atıfta bulunmuştu. Ancak yüksek mahkeme infazı durdurmamış, davanın yeniden görülmesini de reddetmişti.

Çok sayıda aktivist, din adamının aralarında olduğu isimler Johnson’ın idamının durdurulmasını istemişti. Katoliklerin ruhani liderinin temsilcisi geçen hafta eyalet valisine mektup yazarak Papa Francis’in Johnson’ın cezasının infaz edilmemesini dilediğini ifade etmişti.

Pazartesi günü Missouri Valisi Mike Parson adaletin yerini bulacağını ve cezanın infaz edileceğini açıklamıştı.

Johson, dün, zehirli iğneyle idam edildi. İdam edilmeden önce işlediği suçlar için özür dileyen Johnson, ailesi, dostları ve avukatlarına destekleri için teşekkür etti.

Johnson bu yıl ABD’de idam edilen yedinci mahkum oldu. Missouri’de ise Mayıs 2020’den beri ilk kez idam cezası infaz edildi.

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