Papa 14'üncü Leo'dan Gazze ve Ukrayna için 'barış' çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Gazze’de ‘ateşkes ve insancıl hukuka tam olarak uyulması’ için çağrı yaptı.

Fotoğraf: Vatican News

Papa, Aziz Petrus Meydanı’nda genel kabul oturumunda Gazze’yle ilgili açıklamalar yaptı.

“Gazze Şeridi’nden göğe doğru, kucağında cansız çocuk bedenlerini tutan anne ve babaların feryadı her geçen gün daha yoğun şekilde yükseliyor. Bombardımanlardan biraz olsun korunmak ve biraz yiyecek bulabilmek için sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyorlar. Sorumlulara bir kez daha çağrımı yineliyorum: Ateşkes sağlansın, tüm rehineler serbest bırakılsın, insancıl hukuka tam olarak uyulsun.”

Papa Ukrayna halkı için de “Tüm mağdurlar, özellikle çocuklar ve aileler için dua ediyorum. Savaşı durdurma ve diyalog ve barışın her girişimini destekleme çağrısını güçlü bir şekilde yeniliyorum. Herkesten Ukrayna’da ve savaş nedeniyle acı çekilen her yerde barış için dua etmelerini istiyorum” dedi.