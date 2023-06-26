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Yaramazlara biraz batar!

Pakistan’da aşırı yağış ve yıldırım isabet etmesi sonucu 11 kişi öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde aşırı yağış ve yıldırım isabet etmesi sebebiyle aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Ulusal basındaki haberlere göre Pencap’ın Naroval, Pasrur, Şekipura ve Sialkot bölgelerinde aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, yedi kişi yaralandı.


Hayber Pahtunhva’da da şiddetli yağışlar nedeniyle Buner bölgesinde evin çatısı çöktü. Olayda bir kadın öldü, altı kişi yaralandı.

Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, yağmurların hafta boyu sürmesinin beklendiğini açıklayarak, olası taşkın ve sellere karşı uyarıda bulundu.

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