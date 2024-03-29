Özlem Yüzak: Seçimlere yine Sultanbeyli'den bakmak

Gelelim Sultanbeyli’ye, daha doğrusu Sultanbeyli’nin gençlerine… Gençlerin Ekrem İmamoğlu ilgisine. İmamoğlu ve ekibi bunu biliyor olacak ki bu kez diğerlerinden farklı olarak bir mektup hazırlatmış gençlere hitaben. Sokak sokak adres taraması yapılmış, özellikle ilk kez oy kullanacak gençlerin isimleri ve adresleri belirlenmiş. 30 bine yakın genç. Gönüllüler onların evlerine gidiyor, kapıyı çalıyor ve İmamoğlu’nun mektubunu verip sohbet ediyorlar.

Çaldık bir kapıyı. Baba açtı, oğlunun ismini söyledik. İmamoğlu’nun mektubu var dedik. Babanın suratı asıldı ama genç çocuk fırladı, koştu sevinçle. Baba, “Ben AKP’liyim ama çocuklara söz dinletemiyoruz” dedi. Bir diğeri, genç bir anne, bebeği kucağında açtı kapıyı. 23 yaşındaymış. Başı örtülü, kapı önünde sohbet ediyoruz. Tıbbi teknikerlik okumuş, çalışmış, bebeği olunca ara vermiş, biraz büyüyünce KPSS’ye hazırlanacağını söylüyor. Konuştuğum küçük çocuklara büyüdüğünde ne olacaksın dediğimde doktor, veteriner, diş hekimi diye sıralıyorlar. Daha önce polis ve öğretmenlikti ağırlıklı olarak. Belli ki değişim kendini Sultanbeyli’de de gösteriyor. Bu sevindirici.

2014 seçimlerinde CHP’nin oyu yalnızca yüzde 7 idi. Muharrem İnce rüzgârı ile yüzde 11.6’ya çıkmıştı. Son seçimlerde yüzde 16’ya yaklaştı. Tabii kimse CHP’nin Sultanbeyli’de seçimleri alacağını beklemiyor ama yüzde 26’lara çıkması dillendiriliyor. Bu da mecliste elini güçlendirmek, İBB Meclisi’ne girebilmek anlamına geliyor. İstanbul Gönüllüleri ve özellikle de Sultanbeyli gönüllü grubu burada meyveleri almaya başlamış.

İlçede Büyük Birlik Partisi’nin ciddi anlamda ve Yeniden Refah Partisi’nin de bir miktar yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu, AKP oylarının ilçede daha eriyeceği anlamına geliyor. Kırılım oluyor. Bunda tabii insanların belini büken enflasyonun da büyük etkisi var. Sultanbeyli önemli çünkü bir Türkiye mozaiği.

Özlem Yüzak’ın yazısı