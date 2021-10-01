Özlem Yüzak: Dört yıldır suç işlediği konusunda bulunabilmiş kanıt yok

1431 gündür tutuklu. Neredeyse dört yıl. Hakkındaki iddialar, gece yarısı telaşla, alelacele çıkarılan torba yasaların içindekiler gibi. Anayasal düzeni değiştirmeye ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, Gezi olaylarını finanse ve organize etmek… Ama dört yıldır suç işlediği konusunda bulunabilmiş bir kanıt yok. Olsun. Tutukluluğa devam.

Osman Kavala’dan bahsediyorum. Kavala, bir sivil toplum lideri. Aynı zamanda bir iş insanı. Demokrasi ve insan hakları konusundaki duyarlılığı ile tanınıyor. Daha da ötesi Türkiye’nin sivil toplumu ve dış dünya arasında önemli bir bağ. Aslında kısaca özetleyecek olursak ülkeyi yöneten “Tek Adam”ın yok etmeye çalıştığı tüm değerleri temsil eden biri.

Özlem Yüzak’ın yazısı