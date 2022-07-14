Özkök’ün ‘Kolombiya’ örneği Soylu’yu kızdırdı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) ‘artık turistik rehber’ olduklarını iddia ederek, ‘PKK’lıların da bunu yapmasının daha iyi olacağını’ söyleyen Ertuğrul Özkök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kızdırdı: “Eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği!”

Fotoğraf: AA

Hürriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, katıldığı TV 100 programında Kolombiya’da FARC gerillalarının sağlanan anlaşmanın ardından silah bırakmasıyla ‘turistik rehber’ olarak çalıştıklarını, ‘PKK’lıların da dağdan inerek, onlar gibi rehber olarak bölgeyi gezdirmesinin iyi’ olacağını söyledi: “Kolombiya’da eski FARC gerillaları işsiz kalmış şimdi. Başlarındaki adam başkan olunca… Hepsi turistik rehber yapıyorlarmış, FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış. Bizim PKK’lılar da bunu yapsalar daha iyi olur bence. Dağdan inip, turizm rehberi olsunlar, bütün bölgede o kadar zengin şey var.”

Özkök’ün bu yöndeki sözleriyse İçişleri Bakanı Soylu’yu kızdırdı.

Özkök’e ‘Eski Türkiye’de kalma’ diyen Soylu, şu paylaşımı yaptı: “Kavala’dan, kayyum meselesine, Esad’ın çözüm olduğundan, ‘Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı’ tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği!”

İki isim de Peker’in radarında

Bakan Soylu ve Ertuğrul Özkök, suç örgütü liderlerliğinden hükümlü Sedat Peker’in iddialarının odağındaki iki isim. Peker, Soylu’ya “Eğer suç işlediysem beni koruman sayesinde işledim” gibi birçok suçlama yöneltirken, Ertuğrul Özkök’ün de kendisinden ‘ilan için 100 bin dolar aldığını’ iddia etmişti.