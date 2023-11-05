Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için adaylık başvuruları tamamlandı.
PM için 380, YDK için 98, Bilim Yönetim Kültür Platformu (BYKP) için 12 başvuru yapıldı. Özel’in anahtar listesi şöyle:
Parti Meclisi
- 1 Burhanettin Bulut Adana
- 2 Ensar Aytekin Balıkesir
- 3 Özgür Ceylan Çanakkale
- 4 Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır
- 5 Ediz Ün Edirne
- 6 Hikmet Yalım Halıcı Isparta
- 7 Gökan Zeybek İstanbul
- 8 Özgür Karabat İstanbul
- 9 Suat Özçağdaş İstanbul
- 10 Deniz Yücel İzmir
- 11 Murat Bakan İzmir
- 12 Cumhur Uzun Muğla
- 13 Murat Çan Samsun
- 14 Ulaş Karasu Sivas
- 15 Hüseyin Can Güner Ankara
- 16 Bedirhan Berk Doğru İstanbul
- 17 Berker Esen İstanbul
- 18 Cem Aydın İstanbul
- 19 Umut Dikili İstanbul
- 20 Uğurcan İrak Kars
- 21 Ahmet Hakan Uyanık Bitlis
- 22 Ali Abbas Ertürk Aksaray
- 23 Ali Haydar Fırat Ankara
- 24 Vahap Tuncer Antalya
- 25 Hüseyin Yaşar Batman
- 26 Erkan Aydın Bursa
- 27 Haşim Öztürk Bursa
- 28 Bülent Nuri Çavuşoğlu Denizli
- 29 Dursun Bulut İstanbul
- 30 Erdal Aksünger İstanbul
- 31 Ertan Akbaba İstanbul
- 32 Mahir Yüksel İstanbul
- 33 Murat Sönmez İstanbul
- 34 Turgay Özcan İstanbul
- 35 Hikmet Erbilgin Kastamonu
- 36 Cenk Erdöl Manisa
- 37 Necati Yağcı Mardin
- 38 Alkım Denizaslani Muğla
- 39 Erhan Adem Niğde
- 40 Ecevit Keleş Sakarya
- 41 Ahmet Kaya Trabzon
- 42 Bora Terzi Kırklareli
- 43 Eylem Ertuğ Ertuğrul Zonguldak
- 44 Yalçın Görgöz Afyonkarahisar
- 45 Dilşat Korkulu Manisa
- 46 Sinan Adıyaman İzmir
- 47 Tahsin Tarhan Kocaeli
- 48 İsmail Atakan Ünver Karaman
- 49 Ozan Işık İstanbul
- 50 Baki Aydöner İstanbul
- 51 Murat Kubilay İstanbul
- 52 Gamze Taşcıer Ankara
- 53 Gizem Coşkun Adana
- 54 Melisa Uğraş Ankara
- 55 Canan Taşer Bursa
- 56 Aysu Bahar Gülbek Eskişehir
- 57 Sevgi Kılıç İstanbul
- 58 Sinem Kırçiçek İstanbul
- 59 Gül Çiftçi Ankara
- 60 Selin Sayek Böke Ankara
- 60 Şengül Yeşildal Antalya
- 61 Şaziye Öztürk Bursa
- 62 Erbil Aydınlık İstanbul
- 63 Pınar Uzun Okakın İstanbul
- 64 Altınay Görmüş İzmir
- 65 Hacer Taş Gültepe İzmir
- 66 Zeliha Aksaz Şahbaz Kütahya
- 67 Burcu Düzen Mersin
- 68 Nazan Güneysu Samsun
- 69 Fatma Köse
- 70 Şadi Özdemir
Yüksek Disiplin Kurulu
- 1 Ekincan Aksoy
- 2 Esin Fatma Temel
- 3 Süleyman Bülbül
- 4 Turan Taşkın Özer
- 5 İsmail Emre Telci
- 6 Deniz Çakır
- 7 Özkan Tice
- 8 Muhittin Tığlı
- 9 Özgür Sağlam
- 10 Deniz Demiröz
- 11 Ali Balta Avukat
- 12 Aysemin Gülmez
- 13 Ayça Akpek
- 14 Nurdan Yücel
- 15 Hümeyra Akkuş
Bilim Yönetim Kültür Platformu
- 1 Fethi Açıkel
- 2 Gülşah DenizAtalar
- 3 Yankı Bağcıoğlu
- 4 Baran Bozoğlu
- 5 Volkan Demir
- 6 Ali Rıza Erbay
- 7 Atmağan Erdoğan
- 8 Gökçe Gökçen
- 9 Yalçın Karatepe
- 10 Andaç Pamuk
- 11 Tolga Sağ
- 12 İlhan Uzgel
Oğuz Kaan Salıcı karşı liste çıkardı
Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay’da genel başkanlık yarışını kaybettiği için PM için liste çıkarmadı. Ancak Mayıs seçimleri öncesi MYK’da örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ‘Denge Denetleme Listesi’ adı altında ayrı liste çıkardı.
BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı milletvekili ve parti yöneticileri ile eski milletvekilleri de bu listede.
Salıcı’nın listesnde Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, eski milletvekilleri Gaye Usluer, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Berhan Şimşek ve Ali Haydar Hakverdi ile Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alan Semra Dinçer’in de aralarında bulunduğu isimler yer aldı.
Özgür Özel’in listesinde yer alan Ecevit Keleş’in, Salıcı’nın listesinde de bulunması dikkat çekti.