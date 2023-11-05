Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için adaylık başvuruları tamamlandı.

Fotoğraf: AA

PM için 380, YDK için 98, Bilim Yönetim Kültür Platformu (BYKP) için 12 başvuru yapıldı. Özel’in anahtar listesi şöyle:

Parti Meclisi

1 Burhanettin Bulut Adana

2 Ensar Aytekin Balıkesir

3 Özgür Ceylan Çanakkale

4 Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır

5 Ediz Ün Edirne

6 Hikmet Yalım Halıcı Isparta

7 Gökan Zeybek İstanbul

8 Özgür Karabat İstanbul

9 Suat Özçağdaş İstanbul

10 Deniz Yücel İzmir

11 Murat Bakan İzmir

12 Cumhur Uzun Muğla

13 Murat Çan Samsun

14 Ulaş Karasu Sivas

15 Hüseyin Can Güner Ankara

16 Bedirhan Berk Doğru İstanbul

17 Berker Esen İstanbul

18 Cem Aydın İstanbul

19 Umut Dikili İstanbul

20 Uğurcan İrak Kars

21 Ahmet Hakan Uyanık Bitlis

22 Ali Abbas Ertürk Aksaray

23 Ali Haydar Fırat Ankara

24 Vahap Tuncer Antalya

25 Hüseyin Yaşar Batman

26 Erkan Aydın Bursa

27 Haşim Öztürk Bursa

28 Bülent Nuri Çavuşoğlu Denizli

29 Dursun Bulut İstanbul

30 Erdal Aksünger İstanbul

31 Ertan Akbaba İstanbul

32 Mahir Yüksel İstanbul

33 Murat Sönmez İstanbul

34 Turgay Özcan İstanbul

35 Hikmet Erbilgin Kastamonu

36 Cenk Erdöl Manisa

37 Necati Yağcı Mardin

38 Alkım Denizaslani Muğla

39 Erhan Adem Niğde

40 Ecevit Keleş Sakarya

41 Ahmet Kaya Trabzon

42 Bora Terzi Kırklareli

43 Eylem Ertuğ Ertuğrul Zonguldak

44 Yalçın Görgöz Afyonkarahisar

45 Dilşat Korkulu Manisa

46 Sinan Adıyaman İzmir

47 Tahsin Tarhan Kocaeli

48 İsmail Atakan Ünver Karaman

49 Ozan Işık İstanbul

50 Baki Aydöner İstanbul

51 Murat Kubilay İstanbul

52 Gamze Taşcıer Ankara

53 Gizem Coşkun Adana

54 Melisa Uğraş Ankara

55 Canan Taşer Bursa

56 Aysu Bahar Gülbek Eskişehir

57 Sevgi Kılıç İstanbul

58 Sinem Kırçiçek İstanbul

59 Gül Çiftçi Ankara

60 Selin Sayek Böke Ankara

60 Şengül Yeşildal Antalya

61 Şaziye Öztürk Bursa

62 Erbil Aydınlık İstanbul

63 Pınar Uzun Okakın İstanbul

64 Altınay Görmüş İzmir

65 Hacer Taş Gültepe İzmir

66 Zeliha Aksaz Şahbaz Kütahya

67 Burcu Düzen Mersin

68 Nazan Güneysu Samsun

69 Fatma Köse

70 Şadi Özdemir

Yüksek Disiplin Kurulu

1 Ekincan Aksoy

2 Esin Fatma Temel

3 Süleyman Bülbül

4 Turan Taşkın Özer

5 İsmail Emre Telci

6 Deniz Çakır

7 Özkan Tice

8 Muhittin Tığlı

9 Özgür Sağlam

10 Deniz Demiröz

11 Ali Balta Avukat

12 Aysemin Gülmez

13 Ayça Akpek

14 Nurdan Yücel

15 Hümeyra Akkuş

Bilim Yönetim Kültür Platformu

1 Fethi Açıkel

2 Gülşah DenizAtalar

3 Yankı Bağcıoğlu

4 Baran Bozoğlu

5 Volkan Demir

6 Ali Rıza Erbay

7 Atmağan Erdoğan

8 Gökçe Gökçen

9 Yalçın Karatepe

10 Andaç Pamuk

11 Tolga Sağ

12 İlhan Uzgel

Oğuz Kaan Salıcı karşı liste çıkardı

Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay’da genel başkanlık yarışını kaybettiği için PM için liste çıkarmadı. Ancak Mayıs seçimleri öncesi MYK’da örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, ‘Denge Denetleme Listesi’ adı altında ayrı liste çıkardı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı milletvekili ve parti yöneticileri ile eski milletvekilleri de bu listede.

Salıcı’nın listesnde Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, eski milletvekilleri Gaye Usluer, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Berhan Şimşek ve Ali Haydar Hakverdi ile Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alan Semra Dinçer’in de aralarında bulunduğu isimler yer aldı.

Özgür Özel’in listesinde yer alan Ecevit Keleş’in, Salıcı’nın listesinde de bulunması dikkat çekti.