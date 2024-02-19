Özgür Özel: Lüftü Savaş’ın onayıyla bir alternatif geliştirdiğimizde seçimi alacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da yaptıkları son ankete göre ‘Lütfü Savaş’ın desteği ve onayıyla geliştirilecek bir alternatifle seçimi kazanacaklarını’ açıkladı.

Fotoğraf: CHP

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu. Depremin yıl dönümünde düzenlenen anmadaysa Savaş yoğun protestoyla karşılaşmıştı.

12 Ocak’ta Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da anket yaptırdıklarını ve Savaş’ın alternatifini bulamadıklarını söylemişti: “Anket yaptık. Ankette kaç kişiye farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP’nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor.”

Saymaz’ın ulaştığı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Hatay’da anket yapıldığını, Savaş’ın dört ankette açık ara önde çıktığını ve Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın ve eski Antakya Sanayi ve ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin’i de geçtiğini kaydetmişti.

Sonrasında Özgür Özel Savaş’a yönelik eleştirileri ‘sitem’ olarak değerlendirerek yeniden anketleri işaret etmişti.

Özel bugün NOW TV’de İlker Karagöz’ün konuğu oldu.

Hatay’la ilgili konuşan Özel, Savaş’ın onayıyla geliştirilecek bir alternatifle seçimi kazanabileceklerini söyledi.

“Lütfü Savaş’la devam kararı mı aldı CHP” sorusu üzerine Özel şunları dedi:

*Hayır, şöyle bir şey var. Biz Hatay’da yaşananları çok dikkatli bir şekilde analiz ediyoruz. Bazı yerde bir, bazı yerde iki anket yaptık, Hatay’da beş anket yaptık. Dedim ki çok anket yaptık, Lütfü Savaş’ı aşan bir alternatif geliştiremedik. Vakti de gelmişti Adana’yı Mersin’i atarken Hatay’ı atamamak zafiyet yaratacaktı atadık. Ölçmelere devam ettik. Hatay’a gittiğimizde vatandaşın sesini duyduk dedim. Yeni anketler yapacağız dedim. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anket yaptık. Cumartesi günü gece anket geldi. Lütfü Bey’i aradık, Lütfü Bey’e ulaşamadık. Pazar sabahı arkadaşlarımız görüştü. Bugün sabah, birazdan Sayın Lütfü Savaş’la oturacağım, konuşacağım. Elimizdeki anketi Lütfü Bey’le paylaşacağım.

*(O anket ne diyor sorusu üzerine) O anket şunu söylüyor: Bizim Hatay’da Lütfü Bey’in de desteğiyle, Lütfü Bey’in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay’ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor.

*Bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Hatay ittifakı kurulmazsa cumhur ittifakının adayı şans yakalayacak. Cumhur ittifakının adayının şans yakalamamasının yolu bir Hatay ittifakı kurmak, biz Hatay ittifakını kurmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunun için de 36 saat gibi bir zaman önümüzde.