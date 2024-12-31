Özgür Özel dahil 16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

TBMM 28’inci dönem 3’ücü yasama yılı açılış toplantısı. Fotoğraf: AA

Meclis Başkanlığı dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale etti.

Dosyası komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları Oruç

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Gelen fezlekeler arasında Özel’in altı, Enginyurt’un üç, Başarır’ın iki, Şık’ın iki, İrmez’in iki dosyası bulunuyor.