Özgür Özel dahil 16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Meclis Başkanlığı dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale etti.
Dosyası komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel
- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları Oruç
- CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır
- İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
- DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı
- DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli
- DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan
- DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez
- DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
- DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar
- DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin
- TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
- Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
Gelen fezlekeler arasında Özel’in altı, Enginyurt’un üç, Başarır’ın iki, Şık’ın iki, İrmez’in iki dosyası bulunuyor.