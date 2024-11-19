Yedi vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleriyle iki bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılması dosyası TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Tezkereler Meclis Başkanlığı’nca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu’na havale edildi. O milletvekilleri şöyle:
- CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak
- DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar
- DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
- DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
- Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan