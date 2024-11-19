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Yaramazlara biraz batar!

Yedi vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleriyle iki bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılması dosyası TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Fotoğraf: AA

Tezkereler Meclis Başkanlığı’nca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu’na havale edildi. O milletvekilleri şöyle:


  • CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
  • İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak
  • DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar
  • DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
  • DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
  • Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
  • Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

Dokunulmazlık, milletvekilinin değil parlamentonun itibarı içindir

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