Özgür Özel hakkında soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Özel bu Silivri Cezaevi’nde tutuklanıp yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le görüşmüş, ardından yaptığı basın açıklamasında Gürlek’e yönelik şu sözleri kullanmıştı:

“Akın Gürlek cürmün kadar yer yakarsın. Hukuk içine dön, anayasa sınırlarına gir, verilen talimatlarla suç işleme. Tövbe et, istifa et, onurunla bir kasabada avukatlık yap.

Kamuoyu önünde ‘Pişmanım’ de, geleceğinin güvencesi olalım, sana kimse dokunamaz. Onurunla simit sat ama insanların, bir ülkenin geleceğiyle oynama. Yoksa sonun son değil.”

İstanbul başsavcılığı bu sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Özel hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit yapıldıktan Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.