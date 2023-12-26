Özge Güneş: Şarapta tekelleşme düzenlemesi bağcılığı bitirecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde üzüm ve şarap üreticilerine yönelik tebliğ de bunlardan biri oldu. Üreticinin kökünü kazıma niyeti yeni bir şekle büründü. Şekil yeni ama sistem eski, eski şarabı yeni tuluma koyma misali diyelim. 1 Ocak’ta uygulanmaya başlanacak plana göre Tarım ve Orman Bakanlığı “Tütün, tütün mamülleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve/veya ticareti faaliyetlerinde bulunanlardan teminat alınması” konulu tebliğiyle alkollü içki üreticilerinden “ileride doğacak vergilerini ödemelerini teminat altına almak için” birer teminat mektubu istemeye karar verdi.

Teminat fermente alkollü içki ana kategorisinde 20 bin litre kapasiteye kadar 5 milyon; 300 bin litre kapasiteye kadar 10 milyon; 300 bin litre üzerinde ise 30 milyon lira olacak. Yüksek alkollü içkileri üreten ya da ithal edenlerden de kapasiteye bakılmaksızın 50 milyon liralık teminat mektubu alınacak. Bu miktarlar her sene yeniden belirlenecek ve bu koşuları karşılamayan üreticilerin üretim izinleri iptal edilecek. Bu düzenleme özetle iktidarın siyasal İslamcı neoliberal programının tarıma yansıması niteliğini taşıyor.

Uygulamadan en çok etkileneceklerin başında küçük ve orta ölçekli üzüm ve şarap üreticileri geliyor. Üzüm üreticileriyle başlayalım. Üreticilerin kendi ürettikleri üzümü şarap haline getirip satması, bandrol vb uygulamalar gereği zaten oldukça zordu. Vergi borcu olmayan bandrol alabiliyordu. Bu anlamda teminat mektubunun gerekçesi boşa düşüyor ve arkasında başka bir amaç olduğu gün yüzüne çıkıyor.

Özge Güneş’in yazısı