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Yaramazlara biraz batar!

Özer’in avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatları, soruşturmada yer alan MASAK raporu ve gizli tanık ifadelerinin kendilerine verilmesini istedi.

Fotoğraf: AA

Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, İstanbul başsavcılığına söz konusu taleplerine ilişkin dilekçeyi verdi.


İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan ayrı dilekçedeyse Özer’in evinde, belediye başkanlığındaki makam odası ile aracında aramalarda ele geçirilen eşyaların hukuka aykırı şekilde alındığı ve bunların işlem yapılmaksızın kendilerine iade edilmesi gerektiği belirtildi.

Müvekkilinin suç teşkil etmeyen, üzerine atılı suçun maddi unsurlarını oluşturmayan soyut delillerle tutuklandığını söyleyen Sınar, “Anayasa Mahkemesi’ne bir başvuru yapılması noktasında da girişimlerde bulunacağız” dedi.

Sınar, şöyle konuştu:

“Bizim bu konudaki kanaatimiz müvekkilimiz Ahmet Özer hakkında ortaya konulan soyut ve mesnetsiz iddiaların hiçbir biçimde suçun oluştuğu noktasında yeterli suç şüphesini oluşturmadığı dolayısıyla müvekkilimiz hakkında derhal tahliye ve ardından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi yönündedir.”

Ersöz de “Hem kısıtlama kararı kapsamında olmayan evrakın hem de tutuklama kararında gerekçe olarak gösterilen hususların ve delillerin de aynı şekilde tarafımıza verilmesi talebimiz var” dedi.

Avukatlar müvekkillerini savunabilmek için savcılığın aksi kanaatte olması halinde iddianame düzenlenmesini, kovuşturma aşamasına geçilmesini ve kısıtlılık kararının kaldırılmasını talep ettiler.

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