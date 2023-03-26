Özer Akdemir: Kuraklık bağıra bağıra geliyor

Türkiye, halen kişi başına düşen 1.519 m³’lük su miktarıyla ‘su sıkıntısı çeken’ bir ülke. 2030’da kişi başına düşen su miktarı da 1.120 m³’e düşecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Türkiye’nin su fakiri olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Bu nedenle göç verir hale gelebilir” dedi.