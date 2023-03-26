Özer Akdemir: Kuraklık bağıra bağıra geliyor

Dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarının oluşturduğu Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), geçtiğimiz günlerde bir rapor yayımladı.
Raporda öne çıkan konulardan bazıları şunlar;
- Küresel yüzey sıcaklığı 1970’ten bu yana, son 2000 yıldaki diğer 50 yıllık dönemlerden daha hızlı artmıştır. 2019 yılında, atmosferik kordondioksit konsantrasyonları en az 2 milyon yıldır hiç olmadığı kadar yüksekti.
- İnsan faaliyetleri kesin olarak küresel ısınmaya neden oldu ve küresel yüzey sıcaklığı 2011-2020 yılları arasında endüstriyel sıcaklıkların 1,1°C üzerine çıktı.
- Daha fazla ısınma, öngörülemeyen bir küresel su döngüsü, kuraklık ve yangınlar, yıkıcı seller, aşırı deniz seviyesi olayları ve daha yoğun fırtınalara neden oluyor.
- Fosil yakıt kullanımı küresel ısınmayı büyük ölçüde tetikliyor.
- İklim değişikliği tahribata yol açıyor, ancak bazı insanlar ve yerler daha fazla etkileniyor. Tarihsel olarak iklim değişikliğine en az katkıda bulunmuş olan hassas topluluklar orantısız bir şekilde etkileniyor. Yaklaşık 3,3-3,6 milyar insan iklim değişikliğine karşı yüksek derecede kırılgan bağlamlarda yaşıyor; yüksek derecede kırılgan bölgelerde yaşayan insanların 2010-2020 yılları arasında sel, kuraklık ve fırtınalar nedeniyle ölme olasılığı, çok düşük kırılganlığa sahip bölgelerde yaşayanlara göre 15 kat daha fazla.
- İklim değişikliği gıda güvenliğini azalttı, su güvenliğini etkiledi ve aşırı sıcaklar ölüm oranlarını ve hastalıkları artırdı. Mevcut toplumsal cinsiyet ve sosyal eşitsizliği daha da derinleştiriyor.