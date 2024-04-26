Özel’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Müzakere de ederiz, mücadele de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Birileri kavga etmek istiyor, etmeyeceğiz. Birileri laf dalaşı istiyor, yapmayacağız” dedi.

Özgür Özel. (ANKA)

Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek. CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi Özel’i “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” sözleriyle eleştirmişti.

Bugün Özel’den Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine üstü kapalı yanıtlar geldi. Özel önce Denizli’de konuştu. Mücadeleyi de müzakereyi de birlikte yürüteceklerini vurguladı:

“Her görüşmede milletin sesi olacağım. Bundan sonra bir büyük mücadele başlıyor. Sizlere güç veren, sizlerden güç alan, sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık.”

Özel daha sonra Manisa’nın Alaşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. ANKA’nın haberine göre belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bütün Türkiye’yi kırmızıya boyayarak, ortasına ay yıldızlı al bayrağı koyarak, Türkiye’nin yüzünü güldürmeye, Atatürk’ün partisini iktidar yapamaya geldik.

‘Birileri kavga istiyor’

*Herkes şunu bilsin ki birileri kavga etmek istiyor, etmeyeceğiz. Birileri laf dalaşı istiyor, yapmayacağız. Birileri gündem saptırmak istiyor, bu oyuna düşmeyeceğiz. Kavga isteyenler kavga şöyle olacak, öyle kimlik siyasetinde kavga, günlük siyasette kavga, atışma, hakaret, birbirine iftirada yarışma değil kavga edeceksek çiftçiler için edeceğiz, işçiler için edeceğiz. Emekçiler için, emekliler için kavga edeceğiz.

*Bundan sonra vatandaşın gündeminde olmayan hiçbir gündemle meşgul değiliz. Yoksulluk bizim gündemimiz. İşsizlik bizim gündemimiz. Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim görevimiz.

*Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz.