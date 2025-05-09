Özel'den Erdoğan'a 'Rümeysa Öztürk' tepkisi: Bu suskunluk teslimiyettir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’de 45 gün gözaltında kalan Rümeysa Öztürk hakkındaki sessizliğine tepki gösterdi.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

ABD’de Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrenci Rümeysa Öztürk, okulun internet sitesinde yayınlanan Filistin yanlısı bir makalenin ortak yazarlığını yapması nedeniyle 45 gün gözaltında tutuldu.

Bugünkü duruşmada yargıç söz konusu makale dışında ABD hükümetinin avukatlarınca ‘hiçbir kanıt sunulmadığını’ belirterek Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararın ardından CHP lideri X’ten paylaşımında şunları yazdı:

‘Kendi vatandaşının özgürlüğünü talep edemedi’

“ABD’de Filistin davasına destek veren bir yazı yazdığı için 45 gündür gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün serbest kalması hepimizi sevindirdi.

Alınan bu sonuç, Türkiye’de ve dünyada adalet için yükselen vicdanlı seslerin kazanımı olmuştur. Ancak ne yazık ki o seslerin arasında Sayın Erdoğan’ın sesi yoktu. ‘Ortağı’ Trump isteyince Rahip Brunson’u bir gecede gönderen Erdoğan, kendi vatandaşının özgürlüğünü talep edemedi.

Biliyoruz ki, Erdoğan’ı Rümeysa’ya susturan güç; KKTC’nin yok sayılmasına da Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına da sessiz bırakmaktadır.

Bu suskunluk teslimiyettir! Biz, kendi evlatlarımızı da KKTC’nin varlığını da Filistin davasını da savunmaya devam edeceğiz.

Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılındaki Öztürk, 25 Mart akşamında iftara gitmek üzere evinden çıktığı anda İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince durdurulmuştu.

ICE görevlileri, Öztürk’ü kelepçeleyerek gözaltına almıştı.

Öztürk’ün okuduğu Tufts Üniversitesi’nden arkadaşları, ABD üniversitelerinde ‘Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen’ Canary Mission adlı internet sitesinin Öztürk’ün kişisel bilgilerini paylaştığını söylemişti.

Öztürk, okuduğu üniversitenin Filistin soykırımını tanıması ve İsrail bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmesi için çağrı yapılan bir makalenin ortak yazarlığını yapmıştı.

Gözaltının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınırdışı edileceğini açıklamıştı.