ABD'de mahkeme Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verdi

ABD’de gözaltında tutulan Filistin destekçisi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün duruşturmasından ‘kefaletle salıverilme’ kararı çıktı.

Fotoğraf: @DSAWorkingMass / X

‘Yazı dışında hiçbir kanıt yok’

Bugün yaklaşık üç saat süren duruşmada Vermont Federal Bölge Yargıcı William K. tarafları dinledikten sonra Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Sessions, okulun internet sayfasında yayınlanan bir yazı dışında ABD hükümetinin avukatlarınca Öztürk’ün gözaltına alınmasını gerektirecek ‘hiçbir kanıt sunulmadığını’ söyledi.

Yargıç, Türk öğrencinin astım hastalığını da serbest kalması için bir gereklilik olarak sundu.

Sessions, “Mahkeme hükümete Öztürk’ün derhal gözaltından serbest bırakmasını emrediyor. Bayan Öztürk Massachusetts’teki evine dönmekte serbesttir” dedi.

Öztürk’ün ‘akademik kariyerinin zirvesinde’ olduğunu belirten yargıç, öğrenci için tutuksuz yargılanması devam ederken herhangi bir seyahat kısıtlamasına veya elektronik takip cihazına da gerek görmediğini belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü yetkinin kendilerinde olduğunu savundu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Öztürk’ün serbest bırakılmasıyla ilgili şöyle konuştu:.

“Bu davayla ilgili olarak İç Güvenlik Bakanlığı’yla görüşmem gerekecek. Ancak genel hissiyat olarak alt düzey yargıçların ABD’nin dış politikasını dikte etmemesi gerektiği konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum.”

ABD’li sözcü, sınırdışı etme konusunda ABD Başkanı ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın, vize iptallerindeyse Dışişleri Bakanı’nın yetkili olduğunu söyleyerek “Bu ülkeye vizeyle gelmek bir hak değil, bir ayrıcalıktır” dedi.

Ne olmuştu?

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılındaki Öztürk, 25 Mart akşamında iftara gitmek üzere evinden çıktığı anda İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince durdurulmuştu.

ICE görevlileri, Öztürk’ü kelepçeleyerek gözaltına almıştı.

Öztürk’ün okuduğu Tufts Üniversitesi’nden arkadaşları, ABD üniversitelerinde ‘Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen’ Canary Mission adlı internet sitesinin Öztürk’ün kişisel bilgilerini paylaştığını söylemişti.

Öztürk, okuduğu üniversitenin Filistin soykırımını tanıması ve İsrail bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmesi için çağrı yapılan bir makalenin ortak yazarlığını yapmıştı.

Gözaltının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınırdışı edileceğini açıklamıştı.