Özel: Mesajı alacak alsın, bıçak kemiğe dayandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Mesajı alacak olan alsın, bıçak kemiğe dayandı. Onlar (iktidar) normalleşmezse sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim” dedi.

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TELE1 canlı yayınına konuk olan Özel, Akın Gürlek’le ilgili soruşturma açılan sözleriniyse “Aynen altına imza atıyorum” diye savundu.

ANKA‘nın aktardığına göre Özel’in açıklamaları şöyle:

Gaziosmanpaşa’da tenezzül ederlerse başkan vekilliği onlara geçebiliyor’

* Gaziosmanpaşa, İstanbul’da belediye meclis çoğunluğunun bizde olmadığı tek ilçe. Burada belediye başkanına bir tutuklama yapılıp da görevden uzaklaştırıldığında eğer buna Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP’nin belediye meclis üyeleri tenezzül ederlerse belediye başkan vekilliği onlara geçebiliyor.

‘AK Partili olduğu için eve yollandı’

* Aziz İhsan Aktaş denilen kişi itirafçı olmuş. Bu kişinin savcılık tarafından hepimize tanıtıldığı gün suç örgütü lideri diyordu. Rüşvet vermek, kamu ihalelerini rüşvet yoluyla almak suretiyle bir suç örgütü kurdu diyordu. Bu da lideri. Şu anda dışarıda. Dün gece evinde.

* Bir suç örgütü lideri var suç işliyorsa, suçu itiraf etti diye eve yollanırsa, bizim belediye başkanları suç örgütü üyesi değil yanlış anlaşılmasın onunla da suçlanmıyorlar. Ama birisi suç örgütü lideri altında bir sürü kişi var. Lider ona suç atıyor, buna suç atıyor. Eve gidiyor. Ve geri kalan bu suçlamalarla, bu iftiralarla muhatap hapiste kalıyor.

* Aziz İhsan Aktaş “Ben ortağım Gürkan Dölekli’nin müdürü Özer Ayık rüşvet verdi” demiş. Aziz İhsan Aktaş eve gitti bunu söylediği için. Gürkan Dölekli denen ortağı “Ben rüşvet vermedim. Aziz yalan söylüyor” dedi ama serbest bırakıldı AK Partili olduğu için. Şimdi “Rüşvet verdi” diyen doğru söylüyorsa rüşvet verenin içeride kalması lazım. Yalan söylüyorsa iftira atanın etkin pişmanlıktan çıkmaması lazım.

* Bu “Vermedim” deyip eve yollandı AK Partili olduğu için. “Rüşvete aracılık etti, götürdü teslim etti” diyen Özer Ayık’la, belediye başkanımızı tutukladılar. Böyle bir yalan düzeni kurmuşlar.

‘Siz nasıl savcı, nasıl emniyetçisiniz?’

* (İBB soruşturmasındaki gözaltı görüntüleri) Adamların iki koluna iki polis dümdüz dizmişler ip gibi, kamera devreye girince “Yürüyün” diyorlar, çukurdan çıkıyorlar. Merdivenden inerken görüntü yok, çukurdan çıkarken var. “Biz bunları bu çukurda tuttuk” diyor. Tek tek polise götürüyor, yüzlerini kameraya gösteriyor; Yassıada filmi gibi.

* Bunu gördüm delirdim; “Bir daha aileleri, evlatları, anneleri, babaların üzecek rencide edilecek bir görüntü görürsem bunun altında kalmam seni pişman ederim” dedim. Bunun aynen altına imza atıyorum, benim ifademdir.

* Bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz. Bu insanlar masumiyetleri suçları ispatlanıp onaylanana kadar masumlar. Siz nasıl savcı, nasıl emniyetçisiniz? Bu talimatı kimler veriyor?

‘Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok’

* “Böyle bir görüntüyü bir daha görürsem insan gibi toplanıp dağılıyoruz burada, dağılmamak üzere toplanırız” dedim. “Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz” dedim. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Buradan mesajı alacak olan alsın, bıçak kemiğe dayandı.

* Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, suçsuz insanlara iftira atarlarsa, bir belediye için 36 yaşındaki hiçbir suçu olmayan kişiye bunları yaşatırlarsa bu işler böyle, bu şehirde ve bu ritimde devam ederse adil bir yargılanma ve arkadaşlarımızın kendilerini ifade ederek masumiyetlerini ortaya koyacakları bir adil yargılanma rejimi kurulmazsa, onlar normalleşmezse sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok.

‘Normal siyasi zemine dönülecekse önce dönecek’

* Bunu söylüyorum; ya bize insan gibi muamele edecekler, savunma hakkını kısıtlamayacaklar. Tutuksuz yargılanmayla bu Tayyip Erdoğan bu suçlamaların hepsinden yargılandı, bir gün evinden alınmadı. Bir gün gözaltında tutulmadı.

* Bu 29 Şubat da değil 30 Şubat darbesi bu. Görülmedik bir şey. 30 Şubat diye tarih mi var? 30 Şubat darbesi bu. O 28 Şubatsa. Böyle vicdansızlık, insafsızlık yok.

* Siyaset yapacağımız zamanlara döneriz, siyaset yaparız. Arkadaşlarımızın ve partimizin onuru için, şerefi için bu insanların aileleri için mücadele veriyoruz. Direniyoruz.

* Bu vakitten sonra normal siyasi zemine dönülecekse, önce bunlar dönecek, sonra ben döneceğim. Önce benim arkadaşlarım evlerine dönecekler, tutuksuz yargılanacaklar. Sonra biz evimize döneceğiz.



