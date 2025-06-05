Ankara başsavcılığından da Özel'e soruşturma

Ankara başsavcılığı da, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

Özel’e dün de aynı gerekçeyle İstanbul başsavcılığı soruşturma açmıştı.

Fotoğraf: CHP

Özel dün Gaziosmanpaşa’daki CHP mitinginde Gürlek’e şu sözlerle yüklenmişti: “Akın, sert kayaya çarptın oğlum! Akın, sert kayaya çaptın! Sabrımızın sonundayız, Saraçhane’deki kararlılığımızla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla.

Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan sayın Erdoğan’a da söylüyorum, AK Parti’de aklını başına alacak kim varsa söylüyorum; buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan!”

İstanbul başsavcılığı konuşmadan hemen sonra Özel hakkında ‘yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

ANKA‘nın haberine göre bugün Ankara başsavcılığı da Özel hakkında soruşturma başlattı.



