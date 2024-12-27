Özel: Lazkiye'de bir saldırı, soykırım endişesi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye’nin Lazkiye kentinde ‘soykırım endişesi’ olduğunu söyledi:

“Burada silahlı kuvvetlerimiz eğer Suriye’de bir varlık gösteriyorsa bu varlığı en çok Lazkiye’de selefi grupların yapacağı saldırılar karşısında gerekli tedbirleri alarak yapması lazım.”

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu

Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) 61 yıllık Baas rejimini devirerek geçici bir hükümet kurduğu Suriye’nin Halep kentinde bir Alevi türbesine saldırı düzenlenerek beş görevlinin öldürüldüğü iddia edilmişti.

Bunun üzerine Aleviler, Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama’da sokağa çıkmış, HTŞ ‘protestoların arkasında İran ile Baas rejimi kalıntılarının olduğu’ iddiasıyla bölgeye başka kentlerden ‘askeri güç’ yönlendirmişti.

Sosyal medyada ‘HTŞ güçlerinin Alevilere işkence ve kötü muamelede bulunduğu’ iddiasıyla birçok video yayıldı.

CHP Parti Meclisi öncesi konuşan Özel, Lazkiye’de ‘soykırım endişesi’ olduğunu söyledi.

‘Türkiye’deki insanların aşının ve işinin üstünde de oturuyorlar’

Özel’in açıklamaları şöyle:

* Suriye’nin hızla istikrarını sağlayıp ne yapılması gerekiyorsa dünyayla birlikte yapmak lazım. Biz buna hazır. CHP iktidarda olsa ekonomiyi nasıl yöneteceğini de Suriye göç sorununun nasıl yönetileceğini biliyor. Suriye’den gelenler için gidenler gider kalanların başımızın üzerinde yeri var diyordu. Erdoğan’ın başının üzerinde oturanlar Türkiye’deki insanların aşının ve işinin üstünde de oturuyor.

* Suriye meselesine dair söyleyeceğimiz son söz, orada ceket giydirip kravat taktırdığınız bir kişi. Suriye’de dünyanın dört bir yanından gitmiş cihatçılar var. Kafa kesiyordu o adamlar.

‘Silahlı kuvvetlerimiz Lazkiye’de varsa tedbir almalı’

* Olmadık görüntüler, olmadık saldırılar oluyor. İç savaşı tetikleyecek şeyler oluyor. Lazkiye’de saldırı, soykırım endişesi var. Burada silahlı kuvvetlerimiz eğer Suriye’de bir varlık gösteriyorsa bu varlığı en çok Lazkiye’de selefi grupların yapacağı saldırılar karşısında gerekli tedbirleri alarak yapması lazım.

‘Nakit paraya çullanıyor’

* CHP herkesi kucaklayan bir parti olduğunu 31 Mart’ta gösterdi. Belediyelerimizi durdurma çabası bundan. Nakit paraya çullanıyor. O para sosyal yardımlar için var. Yoksulun çocuğunun beslenme çantasını doldurmak için var ama o paralara çöküyor. Çıldırmasının sebebi, anketlerdeki memnuniyet oranımız yüzde 58.

Sefalet ücretini protesto edeceğiz’

* Asgari ücret canavarı gitgide büyüyor. Büyük bir sıkıntı yarattılar. Milleti bir yıl daha büyük bir açlığa mahkum ettiler. Tandoğan’da yarın sefalet ücretini protesto edeceğiz. Herkesi yarın 13.00’te Ankara Tandoğan’a bekliyoruz.

Şirketlere boykot uyarısı

* Sanayi Ticaret Odası başkanının da “Sayın Erdoğan’ın verdiği rakama hepimiz uyalım” dediğini duyduk. Kendinin adını not ettik. Erdoğan emekçileri ezmek için işaret fişeğini attı, hepimiz ona uyalım diyor. Buradan onun seslendiği herkese sesleniyorum; buna uyanlar karşısında bizi bulur. Erdoğan’ın yaptığı zammı yapıp yüksek zam yapmamak için organize olanlara şunu söyleyeceğim; bunu yapanlar karşısında tüketimden gelen gücünü kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını görecekler. İlan edeceğiz teker teker, nasıl yemeğin içine at eti katanlar ilan ediliyorsa, Erdoğan’ın yaptığını fırsat bilip emekçiyi ezeni ifşa edeceğiz ve tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.

* Geçim olmayacağı açık, seçim olursa kurtuluş olacak.