‘Özel hayat dostu’ Instagram için hemen atabileceğiniz beş adım

Yeni özelliklerle sık sık güncellenen Instagram uygulamasını, kişisel verilerinizi mümkün olduğunca koruyarak kullanmak için yapmanız gerekenleri derledik.

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Tarama geçmişinizi silin

Gizliliğe önem veriyorsanız uygulama içi tarayıcıları kullanmaktan kaçının. Instagram biyografilerindeki bağlantılara sık sık tıklıyorsanız, tarama geçmişinizi temizlemenin zamanı gelmiş demektir.

Instagram uygulamasının içindeki herhangi bir tarama bağlantısına (mesela bir hesabın bio’sunda verdiği web sitesi linkine) tıklayın. Sağ üst köşedeki üç noktayı tıklayarak ‘Tarayıcı ayarları’nı seçin. ‘Tarama verileri’nin yanındaki ‘Temizle‘ düğmesine dokunun. Instagram tarama geçmişinizi sildi.

Instagram’ı uygulamadan değil, tarayıcıdan kullanın

Biraz radikal bir karar gibi görünebilir ama Instagram uygulamasını silin ve Chrome veya Safari gibi bir mobil tarayıcıda kullanmayı deneyin. Bu tercih bazı özelliklerden mahrum bıraksa da size çok daha fazla gizlilik sağlar. Ayrıca uygulamanın tüm fotoğraflarınıza, bağlantılarınıza ve diğer verilerinize ulaşmasını engeller.

Instagram’ın internetteki hareketlerinizi izlemesini de durdurabilirsiniz. iPhone’unuzda Ayarlar > Gizlilik > Takip Etme’ye gidin. ‘Uygulamaların Takip İzin İstemesine İzin Ver’ özelliğini devre dışı bırakın. Bu şekilde ‘izlenme’yi varsayılan olarak reddetmiş olacaksınız.

Verilerinize erişimi kısıtlayın

Arkadaşlarınıza, ailenize ya da favori hesaplarınıza ayak uydurmak için mikrofonunuza, kameranıza, konumunuza, fotoğraflarınıza, ve tüm biyo verilerinizin geri kalanına erişmesine izin vermezseniz de uygulamanız gayet güzel çalışır.

Instagram’ın izinlerini ne kadar sınırlayacağınız size ve uygulamayı kullanma şeklinize bağlı. Başlangıç olarak, akıllı telefonunuzdaki Ayarlar > Gizlilik’e gidin ve Instagram’ın gerçekten hangi izinlere ihtiyacı olduğunu kontrol edin. Instagram’ı işiniz gereği kullanmıyorsanız bir sürü erişimi iptal edebilirsiniz.

En azından Instagram’ın bağlantı ve fotoğraflarınıza erişimini engelleyin. Instagram’la iletişim bilgilerini paylaşmanıza gerçekten gerek yok. Ayrıca, iPhone’da her zaman Fotoğraflar uygulamasına gidebilir ve Instagram’a fotoğraf ve video göndermek için paylaş tuşunu kullanabilirsiniz.

Bunu istemiyorsanız en azından bütün fotoğraflara erişimine izin vermeyin. Böylece Instagram’ın tam olarak hangi fotoğraflara ve videolara erişebileceğini seçebilirsiniz. Bu özellik iPhone’da ve Android 13’te var.

Konumunuzu Instagram’la paylaşsanız da sizi takip etmesini zorlaştırmak için kesin konumunuza erişimini iptal edebilirsiniz. iPhone’unuzda Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Instagram’a gidin ve ‘Tam Konum’u devre dışı bırakın.

Son aramaları temizleyin

Instagram’da son zamanlarda aradığınız hesapların listesini zaman zaman temizleyerek Instagram ya da Facebook’tan kaçamazsınız, Meta bu bilgiye zaten sahip. Ama sizi özel olarak merak eden kişilerden kendinizi bir parça korumuş olursunuz. Instagram’ı açın ve alt çubuktaki büyüteç simgesine tıklayın. Arama çubuğunun altındaki ‘Tümünü Gör’ tuşuna ve ardından sağ üst köşedeki ‘Tümünü Temizle’ye basın.

Kimlerin mesaj gönderebileceğine siz karar verin

Yabancıların sizi Instagram’da etiketlemesini veya mesaj gönderebilmesini engellemek akıllıca bir fikir. Böylece spam göndermeleri zorlaşır, taciz edilmekten kurtulmuş olursunuz. Sağ alt köşedeki profil simgesine dokunun, ardından sağ üst köşedeki ‘Menü’ye girin ve Ayarlar’ı seçin. Gizlilik > Mesajlar’a gidin. ‘Instagram’daki Diğerler Kişileri’ seçin ve bunu ‘İstek alma’ olarak ayarlayın.

Önceki sayfada ayrıca Facebook’taki Kişiler ve Instagram’daki takipçileriniz’i seçebilir ve onlardan mesaj istekleri almak isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz.

Merak etmeyin, bu ayarlar arkadaşlarınızı etkilemez. Siz ve diğer kişi birbirinizi takip ettiğiniz sürece, birbirinize sorunsuz bir şekilde mesajlaşabileceksiniz.