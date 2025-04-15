Özel, Erdoğan'a 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

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Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın X’ten söz konusu tazminata ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nin önünde yaptığı ve sayın cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Hukuk Dairesi tarafından 75 bin lira manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir.”