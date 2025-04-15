Özel, Erdoğan'a 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek.
Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın X’ten söz konusu tazminata ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nin önünde yaptığı ve sayın cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Hukuk Dairesi tarafından 75 bin lira manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir.”
26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle;— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) April 15, 2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine,
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL…