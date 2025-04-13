Özel: Darbe yapmak için yurt dışından icazet alanlar var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Turpun büyüğünün Trump olduğu ortaya çıkmıştır” dedi.

Özgür Özel.

Özel, Samsun’da ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Turpun büyükleri heybede’ sözüne atıfla Özel, turpun ABD Başkanı Donald Trump olduğunu iddia etti.

CHP lideri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de cuntanın mali ayağı olmakla suçladı.

Özel, mitingde şöyle konuştu:

“Biz sırtımızı Amerika’ya değil millete dayıyoruz. Biz gücümüzü Trump’tan değil milletten alıyoruz. Dün işgale gelenlere kırmızı halı serenler vardı, bugün darbe yapmak için yurt dışından icazet alanlar var. Dün ihanet ettiği halktan kopup İngiliz zırhlısıyla kaçanlar vardı, bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var.”

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