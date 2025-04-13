Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özel: Darbe yapmak için yurt dışından icazet alanlar var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Turpun büyüğünün Trump olduğu ortaya çıkmıştır” dedi.

Özgür Özel.

Özel, Samsun’da ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinginde konuştu.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Turpun büyükleri heybede’ sözüne atıfla Özel, turpun ABD Başkanı Donald Trump olduğunu iddia etti.

CHP lideri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de cuntanın mali ayağı olmakla suçladı.

Özel, mitingde şöyle konuştu:

“Biz sırtımızı Amerika’ya değil millete dayıyoruz. Biz gücümüzü Trump’tan değil milletten alıyoruz. Dün işgale gelenlere kırmızı halı serenler vardı, bugün darbe yapmak için yurt dışından icazet alanlar var. Dün ihanet ettiği halktan kopup İngiliz zırhlısıyla kaçanlar vardı, bugün millet iradesinden korkup sandıktan kaçanlar var.”

Güncellenecek…

İmamoğlu, cezaevi nakillerine tepki gösterdi: Bu düşman hukuku nedir?

İmamoğlu’ndan Kent Lokantası açıklaması: Yenileri açılacak

İmamoğlu: Milletin malına mülküne çökenler kendi tuzaklarında boğulacak

Hasan İmamoğlu: Hayatımı verdiğim şirketi bir günde elimden aldılar

SON HABERLER

Kelimeler kaybolduğunda; Beckett

Absürd dendiği zaman akla Beckett gelir. Bugün doğum günü…Tam da dilin suskunluğa kilitlendiği, kelimelerin anlam ve kimliğini yitirdiği zamanlardayız.

İmamoğlu, cezaevi nakillerine tepki gösterdi: Bu düşman hukuku nedir?

Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle konuştu: “Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10’a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi! Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir?”