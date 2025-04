Özel: Cebimizden 24 bin lira çaldılar, yazıklar olsun

CHP, Yozgat’ta ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitingi düzenledi.

Alana çiftçilerle birlikte traktörle gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel “(İBB soruşturmaları) Operasyonla her birimizin cebimizden 24 bin lira çaldılar, yazıklar olsun” dedi.

Fotoğraf: CHP / Ekran görüntüsü

CHP teşkilatı, Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki için eylem düzenlemiş, protestoya çiftçiler de traktörleriyle destek vermişti. Eyleme katılan 10 çiftçiye 993’er lira trafik cezası kesilmişti.

Cezayı Özel ve İmamoğlu ‘kardeş payı’ yaparak ödemişti.

Özel bugünkü mitinge de çiftçilerle beraber traktörle geldi.

‘ABD’den, Trump’tan icazet aldılar’

Mitingde konuşan Özel, özetle şunları söyledi:

* “Seçimle iş başına gelenler seçimle gitmek istemiyorlar. Yozgat’ın da Türkiye’nin de önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Oysa demokrasilerde mühür milletin elindedir. Tam bir ay önce 19 Mart günü bir sivil darbe girişimi yaşadık. Ülkemiz adına üzülerek söylüyorum ki bu darbe için okyanus ötesinden, ABD’den, Trump’tan izin, icazet aldılar.

‘Geçmişin mağduru, bugünün zalimisin Erdoğan’

* Sen geçmişin mağduru, bugünün zalimisin (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan. Bu yaptığın yiğitlik değildir, bu yaptığın mertlik değildir. Bu yaptığın korkaklıktır!

* Bu darbeciler zaten zorda olan ekonomimizin belini kırdılar. Merkez Bankası’ndan bir günde tam 30 milyara yakın rezerv satmak zorunda kaldılar. Bugüne kadar yakılan toplam rezerv 50 milyar dolardır. Ve borsayı 31,5 milyar dolar değer kaybettirdiler. Türkiye’nin risk birimi 371’e kadar yükseldi. Faiz 3,5 puan artırılmak zorunda kaldı. Ekrem İmamoğlu’na yaptıklarının karşılığı altı puan faiz artışı oldu.

‘Cebimizden 24 bin lira çaldılar, yazıklar olsun’

* İmamoğlu tutuklandı, 50 milyar dolar rezerv harcandı. Dün inmesi gereken faiz artırılmak zorunda kalındı. Dünyanın en yüksek faizi olan ülkelerdeniz. Venezuela’yla, Zimbabve arasında Yozgat var artık. “Emekli maaşını asgari ücrete çıkart” dedik “100 milyarımız yok” dediler. Ekrem başkana yaptıkları işin yarattığı toplam tutar emekliye verilecek olan paranın 19 katı. Yani emekliye 100 milyar bulmayan İmamoğlu’nu tutukladıktan sonra bu paranın 19 katını buldu. Bu harcanan parayı 86 milyona bölsen çıksan teker teker dağıtsan kişi başına 24 bin lira para yapıyor. Her birinizin cebine 24 bin lira girebilirdi. Ama bu operasyonla her birimizin cebimizden 24 bin lira çaldılar, yazıklar olsun.

‘Bu cuntanın karargahı Beştepe’deki saraydır’

* Her darbenin bir cuntası olur, bu darbenin de bir cuntası var. Her cuntanın bir karargahı olur, bu cuntanın karargahı Beştepe’deki saraydır. Her cuntanın silahları vardır, bunun silahı yandaşlaştırdığı yargıdır. Her silahın bir mühimmatı vardır, bu silahın mühimmatı ise yalandır. Bu iftiracılara asla teslim olmayacağız.

‘O kanalı yaptırmayacağız, İstanbul’a hançer vurdurmayacağız’

* Sazlıdere’yi su kaynağı olmaktan çıkardılar. Çevresini imara açtılar, onlarca firmayı davet edip 24 bin konutun inşaatına telaşla başladılar. İstanbullunun istemediği o kanalı yaptırmayacağız, İstanbul’a hançer vurdurmayacağız!

İmamoğlu’ndan ‘seçim’ vurgulu mesaj

Ayrıca İmamoğlu’nun şu mesajı da okundu:

* İktidar 19 Mart’ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir etti, demokrasiye, milletin iradesine büyük bir darbe vurdu. Akşam benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kuruma iptal ettirdiler. Sabah da beni, arkadaşlarımı gözaltına alıp tutukladılar. İspatsız, delilsiz, gizli tanıkların yalan, yanlış beyanlarıyla hazırlanmış tamamen siyasi maksatlı bir davayla beni zindana atıp önümüzdeki seçimi garantiye alacaklarını zannettiler.

‘Millet bütün hesaplarını bozdu’

* Milletin önünde benimle mertçe yargının arkasına sığınıp yalancı pehlivanlık yapmaya çalıştılar. Çeyrek asırlık iktidarlarının sonunda artık millete değer vermez, saygı duymaz hale geldikleri için kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar. Ama millet ayağa kalktı ve onların bütün hesaplarını bozdu.

‘İktidarın meşruiyeti kalmamıştır’

* Hizmetleriyle milletin gönlüne giremeyen, gelecek için umut veremeyen bu iktidarın ömrü tükenmiştir. Demokrasiyi, hukuku hiçe sayan bu iktidarın meşruiyeti kalmamıştır. Türkiye bu halde yoluna devam edemez. Zora, baskıya başvurarak rakibini hukuk dışı yollarla saf dışı bırakarak koltuğunu korumaya çalışan bu iktidarla ekonomi yönetilemez.

‘Milletin hakemliği her derdin devası’

* Milletin hakemliği her derdin devasıdır. Sandık gelir, milletin dediği olur, herkes boyunun ölçüsünü alır ve milletçe yepyeni, temiz bir sayfa açarız. İktidar bugün erken seçim alsa yarın ekonomide kötüye gidiş durmaya başlar. Toplumsal huzursuzluk azalır. Serbest ve adil bir seçim sonucunda milletin iradesiyle iş başına gelen her iktidar Türkiye için büyük bir kazançtır. Milletin hakemliğinden kaçan her iktidar ise Türkiye için büyük yıkım ve zarar demektir. AK Parti’ye ve MHP’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızı erken seçim talebine destek olmaya davet ediyorum. Millet büyüktür ve son kararı o verir.