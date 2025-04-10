Özel ve İmamoğlu çiftçilerin cezasını 'kardeş payı' yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat’ta çiftçilere kesilen cezayı tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte ödeyeceklerini açıkladı.
CHP teşkilatı, Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki için eylem düzenlemiş, protestoya çiftçiler de traktörleriyle destek vermişti.
Eyleme katılan 10 çiftçiye 993’er lira trafik cezası kesilmişti.
Dün cezayı Özel’in ödeyeceği açıklanmıştı.
Silivri Cezaevi’nde İmamoğlu’yla görüşen Özel, İBB başkanıyla bu konuda ‘anlaşmazlık yaşadıklarını’ belirterek, cezayı ‘kardeş payı’ olarak bölüşüp birlikte ödeyeceklerini duyurdu.