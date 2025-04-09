Çiftçilere İmamoğlu cezası: Özgür Özel ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için traktörleriyle konvoy yapan çiftçilere para cezası kesildi. Cezayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ödeyecek.
CHP teşkilatı, Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki için eylem düzenlemiş, protestoya çiftçiler de traktörleriyle destek vermişti.
ANKA‘nın haberine göre eyleme katılan 10 çiftçiye 993’er lira trafik cezası kesildi.
CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, çiftçilerin cezasını Özel’in ödeyeceğini duyurdu.