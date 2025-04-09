Özel: Ekrem İmamoğlu'nun babasının ve eşinin evlerine operasyon yaptılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nun evlerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Fotoğraf: İBB

Cumhuriyet‘e konuşan Özel, şunları söyledi:

‘O evde FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi’

* Ekrem beyin babasının (Hasan İmamoğlu) ve eşinin (Dilek İmamoğlu) Bodrum’daki, Çanakkale’deki evlerine operasyon yaptılar. Hukukçu arkadaşlarımız hızla gidip eşlik ettiler. Yoksa kapıyı çilingirle açıp avukat olmadan arama yapmaya kalktılar. FETÖ vari yöntemlerle her şey yapabilirlerdi o evde.

‘Evden çıka çıka bu çıktı’

* Evden 690 dolar, 10 avro, ruhsatlı silaha ait birkaç mermi bulunmuş. Dün şöyle bir söylenti yayılmıştı: Dilek İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu tutuklanabilir çünkü o evlerde gizli kasalar, büyük paralar, mühimmat bulunacak. Çıka çıka bu çıktı.