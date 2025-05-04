Özel: Çarşamba İstanbul Üniversitesi'nde olacağız

CHP lideri Özgür Özel, “Çarşamba akşam İstanbul Üniversitesi’nde, Beyazıt’ta olacağız” dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

Özel, dün vefat eden Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM’de düzenlenen anma töreninden ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan saldırganın geçmişte iki çocuğunu öldürdüğünü ve şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını bildirdi.

Yerlikaya şüphelinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı’ysa saldırganın geçmişte iki çocuğunu öldürdüğünü ve şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde konuşan Özel, “Gün bir kavga çıkarma günü değildir, ama CHP’yi ve genel başkanını sindirme günü de değildir” dedi.

CHP liderinin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Evlat katilinin saldırısıyla muhatap olduk’

* Tören çok özel bir törendi. Sırrı Süreyya Önder benim de bugüne kadar hep çok olumlu anılar biriktirdiğim çok keyifli muhabbetler ettiğim, aynı doğruları birlikte savunduğumuz, bazen farklı cümleler kurduğumuz ama hep kardeşliği, barışı birlikte savunduğumuz birisiydi. Oradaki konuşmalar, bilhassa kızı Ceren’in konuşması hepimizi hem çok derinden etkiledi, yüreğimize dokundu, omzumuza da yük verdi.

* Oradan ayrılırken bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği, bir evlat katilinin, daha sonradan öğrendik, yaptığı bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye’den hem tüm partililerimiz hem de kim araması gerekiyorsa ayrı ayrı rahatsızlıklarını bildirdiler.

* Gün bir kavga çıkarma günü değildir. Ama herkes şunu bilsin ki, gün de bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, tankla, tüfekle CHP’yi ve genel başkanını sindirme günü de değildir.

‘Biz korkmuyoruz ama onlar korksun’

* Bugün Türkiye’nin sembol kentinde her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilmiş Ekrem başkanımız ve altı belediye başkanımız şu anda tutsaktır. Onlar için bir özgürlük mücadelesi veriyoruz. Ancak sadece kendimize değil, iradesine kayyım atanan tüm belediye başkanları için, geçmişte sırf rahatsızlık yarattığı için içeride tutulan her görüşten tüm siyasetçiler için dirençli bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bundan kim rahatsız olduysa, şunu bilsin ki biz korkmuyoruz ama onlar korksun.

* Bugün programı kesmedik. Hatta dediler ki darp raporu almaya gidelim, hastaneye de gitmedik, döndük programımıza devam ettik, camiye, mezarlığa gittik, görevlerimizi yerine getirdik.

* Programımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliriz ki, biz bir santim eğilirsek birileri bu millete diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz.

‘Bütün üniversiteleri Beyaz Meydanı’na bekliyorum’

* Bunun için şimdi ben Ankara’ya gidiyorum. Çarşamba günü akşam saat 20.30’da Ekrem başkanımızı 35 yıl önce ilanla davet eden, 31 yıl önce diploma veren daha sonra bu diplomasını bir başsavcılık talimatıyla, İşletme Fakültesi iptal etmeyince hiç yetkisi olmayan birilerinin diplomasını iptal ettiği yerde, İstanbul Üniversitesi’nde, Beyazıt’ta olacağız.

* Başta bütün İstanbul üniversitelileri, Boğaziçilileri, Yıldız Teknik’i, Marmara’yı, İstanbul’daki bütün devlet üniversitelerini, vakıf üniversitelerini Beyazıt Meydanı’na bekliyorum. Çok özel bir Beyazıt akşamında öğrencilerle ve elbette bu haksızlığa yüreği sızlayan herkesle birlikte orada olmayı bekliyorum.

* Haftaya cumartesi daha önceden planladığımız gibi Van’da olacağız.