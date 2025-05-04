Yerlikaya: Özel'e saldırı sonrası sosyal medyadaki provakatif paylaşımlar takip ediliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreninde CHP lideri Özgür Özel’in saldırıya uğramasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşım yapanların takip edildiğini söyledi.

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18 gündür hastanede tedavi gören Önder ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetmiş, cenazeden önce Sırrı Süreyya için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilmişti.

AKM’de bugün düzenlenen törene katılan Özel’e bir şüpheli yumruk atarak saldırdı.

Yerlikaya şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı’ysa saldırganın geçmişte iki çocuğunu öldürdüğünü ve şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını bildirmişti.

Yerlikaya’nın konuyla ilgili X’teki son açıklaması şöyle:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.

Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz.”