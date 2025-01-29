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Yaramazlara biraz batar!

Özel bir klinikte serum aldıktan sonra öldü; inceleme başlatıldı

Afyonkarahisar’da bir kişinin özel bir klinikte serum aldıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: Canva

AA’nın aktardığına göre Mehmet Gündoğan, 13 Ocak’ta grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan takılan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.


Gündoğan’ın yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti.

Sağlık müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

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