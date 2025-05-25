Özel, asgari ücrete ara zam için işçi ve işveren örgütlerini gezecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz” dedi.

Fotoğraf: @eczozgurozel

‘Bütün işçi ve işveren örgütlerini gezeceğim’

CHP lideri, Bursa kent meydanında ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitinginde konuştu.

CHP’nin 26 Mayıs’ta asgari ücret zammı için bir süreç başlatacağını belirten Özel, şunları söyledi:

“Temmuz geliyor. Bütün işçi ve işveren örgütlerini gezeceğim. Hem işçiyi kayıran hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz.

Emekçinin hakkını temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz. Bursa’dan ilk sloganları duymak isteriz: Ara zam hakkımız, söke söke alırız.

Temmuzda asgari ücrete bir ara zam almak durumundayız. Bunu yaparken KOBİ’leri, sanayicileri, mağdur etmeyeceğiz. İlan edeceğimiz paketle KOBİ’ye, sanayiciye, bilhassa küçük esnafa, artan asgari ücretin yükünü sırtlarına koymayacak, prim ve vergi teşvikiyle bu yükü onların sırtından alacağız. İşverenin de yüzünü güldüreceğiz, emekçinin de ara zammını alacağız.”

Zam yapılmazsa ‘metal fırtına’dan büyüğü geliyor

Özel, bir sendikalaşma kampanyasının müjdesini daha duyurmak istediğini belirterek şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki işçilerin yüzde 85’i sendikasız, özel sektördeki işçilerin yüzde 90’ı sendikasız. Buradan işçileri, sendikalı olmaya, mutlaka örgütlenmeye, örgütlü mücadeleyi yükseltmeye davet ediyorum.

Bursalılar, ‘metal fırtına’yı iyi bilirler, iktidar da unutmasın. Asgari ücrete zam yapılmazsa Bursa’dan ilan ediyoruz ki ‘metal fırtına’dan büyüğü, emekçilerin kasırgası geliyor. Bu iktidarı yerinde tutmayacağız.”