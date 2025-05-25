İmamoğlu posteri bu kez Bursa'da

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan posterinin kaldırılıp soruşturma başlatılmasının ardından bir benzeri bu kez Bursa Tophane’ye asıldı.

Fotoğraflar: @eczozgurozel / X

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İmamoğlu ile tutuklu isimler Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yer aldığı afiş ve pankartların toplatılması için talimat verildiğini açıklamıştı.

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun köprüye asılan posterini X hesabından paylaşarak şunları yazmıştı: “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”

Dün köprüye asılan poster.

Başsavcılığın açıklamasına göre ‘Free İmamoğlu’ posteri köprüye dün akşam saatlerinde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindeki kişilerce asıldı.

Başsavcılık, bilgi üzerine ‘ivedi’ şekilde köprüye gidilip postere el konulduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diğer taraftan CHP’nin X hesabında, posterin Özel ve Sosyalist Enternasyonal Temsilcileri köprünün altından geçerken indirildiği söylendi.

Bugünse CHP’nin Bursa’da düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde Tophane’ye bu kez İmamoğlu’nun fotoğrafının olduğu, üstünde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” yazan bir poster asıldı.

Poster fotoğraflarını X’ten paylaşan Özel “İmamoğlu posterlerine yasak getirip, soruşturma açmışlar. Cürmünüz kadar yer yakarsınız! Bugün, Bursa Tophane” yazdı.