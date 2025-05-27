Özel, AKP belediyeler dosyasını açtı: Fatih, Bayrampaşa, Bahçelievler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’li belediyelerdeki yolsuzluklara ilişkin Sayıştay tespitlerini sıraladı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sizin bir taraftan tutulacak bir tane belediyeniz yok.”

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Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Erdoğan’a şöyle yüklendi:

“İsmet Paşa’ya söylediği her sözü 65 yıl sonra o darbeden bir başka darbeye girişen cunta başına şimdiden iade ediyorum. İsmet Paşa cumhurbaşkanı olarak geldi, seçimi kaybedince devretti.

Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Sen başbakan olarak geldin, cumhurbaşkanı oldun ama cunta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun.”

CHP lideri ardından Sayıştay’ın AKP’li belediyelerle ilgili yolsuzluk tespitlerini bir bir sıraladı:

‘İstanbul’da 37, Ankara’da 97 yolsuzluk dosyası var’

* İstanbul’da cumhuriyet başsavcısına söylüyorum: Bu kadar belediye var, İstanbul Büyükşehir’de 2019’a ait, öncesine ait 37 dört başı mamur yolsuzluk dosyası var. Dosya geldi, Süleyman Soylu el koydu, örtbas etti. O 37 dosyanın örnekleri İBB’de duruyor, Süleyman Soylu yanına aldı, yanında götürmediyse İçişleri Bakanlığı’nda duruyor. Hiçbir işlem yapmadınız. Ankara’da 97 yolsuzluk dosyası var. El koydular, hiçbir işlem yapmadılar.

Fatih Belediyesi

* Fatih’ten başlamamın sebebi Esenler dururken Fatih’te neler var; onu görün demek için yapıyorum da… Sayıştay kararı Fatih Belediyesi’nde bir önceki yılın işlemlerinde belediye başkan tardımcılarının birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı aldığı başlığıyla, bunun yasak olduğu, suç olduğu, bütün uyarılara rağmen bu paraların ödendiği…

* Fatih Belediyesi raporda reklam alanlarının ihalesiz olarak kullanıldığı anlaşıldığı… Sayıştay incelemiş, diyor ki: “Reklam panoları, 2886 sayılı kanuna aykırı olarak, ihale edilmeksizin kiraya verildiği anlaşılmıştır.” İhalesiz, istediği birine. Büyük kamu zararı vardır. Oy birliğiyle yedinci dairenin kararı…

* Fatih Belediyesi idare tarafından spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapılmaz. Yapmış. Yandaşlar orayı işletiyor ve tesislerden para kazanıyor. Yapamazsınız. Yapılmasının yolu belli, nasıl yapılacağı… Belediyeden vermiş, adam da orada kafe işletiyor, kiraya veriyor. “Zarar var” deniliyor, suç duyurusunda bulunulmuş.

‘Turpun büyüğüne geldik’

* Fatih Belediyesi açısından turpun büyüğüne geldik. Fatih Belediyesi raporda idarece öğrenci yurt binası yapılması ve işletilmesi şartıyla üst hakkı tesis edilen arsa üzerine yapılan binanın yüklenici tarafından turistik otel olarak işletildiği, bu otelin 2015’te yapıldığı, 10 yıldır işletildiği, mevcut Fatih belediye başkanının altı yıldır bunu sürekli eleştirilmesine rağmen bu konuda işlem yapmadığı…

* Otelin … adıyla ruhsatsız bir şekilde turistik otel olarak işletildiği, internet ortamında yapılan aramaya göre bahse konu otelin web sitesinin olduğu ve söz konusu otelin adının birçok otel rezervasyon sitesinde yer aldığı, otel hakkında son beş yıl öncesinden günümüze dek kullanıcıların yorum yaptığı ve halen daha otelin müşteri kabul ettiği anlaşıldığından ve defalarca uyarılmasına rağmen, öğrenci yurdu diye yapılan yerin otel olarak işletildiğinden, Fatih Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına…

Bayrampaşa Belediyesi

* Ama belediye AK Parti’nin olunca, her belediye hakkında var onlarca, hiçbir şey yapmayanlar Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelince bunları yapıyor. Bir tek Fatih olmasın… Fatih belediye başkanı demiş ki: “Canım benim, Bayrampaşa dururken Fatih’i anlatacakmış”.

* Ne diyormuş diye baktım; Mart 2024 öncesi AK Parti’nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi. Belediye tesisinde Ocak-Haziran 2024 döneminde spor eğitimi verecek eğitmenler için ihale açılmış. Yani geçen seneki seçimden üç ay önce ve seçim bittikten üç ay sonrasına kadar. Nasıl, belediye kendinde ya, kaybedeceğini düşünmeden ihaleyi açmış. 1.4 milyon liraya bir şirkete vermiş; “Buraya eğitici, öğretmenler geçireceksin altı ay boyunca”.

* Belediye bize geçmiş, bizim arkadaşlar gitmiş dolaşmış tesiste, kimseler yok. Sorumlu kaçmış. Tesiseyse bizimkiler yeni bir sorumlu atamış. Sorumlu bakmış ihale dosyasına ve demiş ki: “İhale kapsamında orada aylarca çalışıyor görünen personellerin hiçbirisini, hiçbir zaman görmemiş.”

* Belediye Bayrampaşa AK Parti’de olsa, hiç yapılmamış eğitime 1,4 milyon ödenmiş. O ana kadar da paranın bir milyon liraya yakınını ödemişler. Bunun üzerine soruşturma açılmış, 19 Eylül’de kaymakamlığa teslim edilmiş. Tık yok.

* Bayrampaşa Belediyesi’nin önceki dönem belediye başkanı ortalıkta geziyor. İhaleyi yapanlar, ihaleyi alanlar, parayı ödeyen, parayı alan ortalıkta geziyor. Niye? AK Partili.

Bahçelievler Belediyesi

* AK Partili Bahçelievler Belediyesi, Temmuz 2024 temizlik hizmetleri ihalesi. Bir tanesi 560 milyon liraya ihaleyi alıyor. Diğer şirketler “Kaybettik” deyip çekiliyor. Bu şirketten sonra bir bakılıyor, bir ihale daha açılıyor. Bu şirketin arabalarına şoför alım ihalesi. Öncekiler şoförü de hesap edip yüksek para koymuş, bu düşük koymuş. Diyor ki: “İçinde şoförü yok.” Yeni bir ihale açılıyor ve bu sefer 278 milyon lira şoför parası koyuyorlar. Bunu da bu şirket alıyor. 843 milyon liraya çıkıyor.

* Bunu görünce “İki ihale var, tek ihale yapılmalıydı. Araçla şoför aynı firmadan sağlanmalıydı. Bu firmaya böyle bir imtiyaz verilmemeliydi” diyorlar. Bahçelievler Belediyesi’ne hiçbir işlem yapılmıyor. Şirket Bilgin Ay Temizlik.

* Beşiktaş Belediyesi’ndeki bir ihaleye aldığı için Rıza Akpolat 130 gündür içeride. Esenyurt Belediyesi’nde ihale aldığı için 126 günlük, bu dosyadan dolayı iki tutukluluğu var Ahmet Özer’in.

* Bu şirketin Türkiye’de almadığı ihale yok. Bir tek Bahçelievler’de ihale ikiye bölünmüş. Belediyenin kusuruyla, hiçbir işlem yapılmıyor.

* Rıza Akpolat’ın suçu CHP’li olmaktı, Silivri’de. Bahçelievler Belediyesi’nin başkanı AK Partili, akşam evinde. Adalet mi bu?

* Bizim alnımızı öne eğdirecek, birbirimizin gözlerine bakamayacağımız hiçbir kusurumuz yok. Sizinse bir taraftan tutulacak bir tane belediyeniz yok. Bu devir geçecek. Bu kumpası kuranlar hesap verecek.

Genel Başkanımız Özgür Özel, partimizin TBMM grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/05aVGCEyKW — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 27, 2025



