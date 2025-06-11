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Yaramazlara biraz batar!

Özdağ için tutukluluğa devam kararı

‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamasıyla 142 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ümit Özdağ. Fotoğraf: AA

21 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Özdağ, Silivri’de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında salonda hakim karşısına çıktı.


İstanbul 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, Özdağ’a ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis ceza ve tutukluluğa devam talep etti.

Özdağ hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesindeki ‘belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma’ hükmünün uygulanması istendi.

Mahkeme Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma 17 Haziran’a ertelendi. 

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Özdağ için tutukluluğa devam kararı

‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamasıyla 142 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.