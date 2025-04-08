Ümit Özdağ hakkında yedi yıl 10 aya kadar hapis istemi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında ‘zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan yedi yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ümit Özdağ. Fotoğraf: AA

Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 21 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Özdağ, iddianamesinin hâlâ hazırlanmamasını eleştirerek “Yargılanmak istiyorum” demişti.

İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlanarak Özdağ hakkında iddianame düzenlendi.

Özdağ’ın basın ve yayın yoluyla ‘zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan bir yıl 10 ay 15 günden yedi yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten Ankara’da gözaltına alınmış, 21 Ocak’ta ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla İstanbul’da tutuklanmıştı.

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Özdağ hakkında bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istenmişti. Mahkeme, başsavcılıkça onaylanan iddianame için suç yerinin Antalya olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı verip dosyayı Antalya Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.