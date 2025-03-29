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Yaramazlara biraz batar!

Ümit Özdağ: Yargılanmak istiyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iddianamesinin hâlâ hazırlanmamasına tepki göstererek “Yargılanmak istiyorum” dedi.

Ümit Özdağ. Fotoğraf: AA

Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 21 Ocak’ta tutuklanmıştı.


İki ayı aşkın süredir cezaevinde olan Özdağ’ın X paylaşımı şöyle:

“İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?”

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