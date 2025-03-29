Ümit Özdağ: Yargılanmak istiyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iddianamesinin hâlâ hazırlanmamasına tepki göstererek “Yargılanmak istiyorum” dedi.
Ümit Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 21 Ocak’ta tutuklanmıştı.
İki ayı aşkın süredir cezaevinde olan Özdağ’ın X paylaşımı şöyle:
“İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?”
İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum.— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 29, 2025
Beni yargılamak için tutuklamadınız mı?
Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz? @zaferpartisi @AliSehirlioglu pic.twitter.com/L5QTxeQZkq